ПСБ: Кривая доходности ОФЗ продолжает смещаться вверх

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду снижение котировок ОФЗ усилилось. Индекс цен гособлигаций RGBI потерял 0,32%, доходность индекса выросла до 10,56% (+12 б.п.). Наиболее сильный рост доходности происходил в бумагах срочностью 2,5 – 5 лет. Доходность 3-летних ОФЗ 26219 выросла до 10,14% (+24 б.п.), 5-летних ОФЗ 26236 – до 10,62% (+17 б.п.), 10-летних ОФЗ 26221 – до 11,14% (+6 б.п.).

Сдвиг вверх доходности ОФЗ провоцировала новая волна ослабления рубля в первой половине дня и комментарии Зампреда ЦБР А. Заботкина о высокой вероятности повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.

Минфин РФ вчера признал несостоявшимся аукцион по продаже 15-летних ОФЗ-ПД серии 26243 в связи с отсутствием приемлемых заявок. При этом спрос на 12-летнй флоатер ОФЗ-ПК 29024 составил 233,9 млрд руб., из которых были удовлетворены заявки на 94,3 млрд руб. Результаты аукционов подтверждают доминирование ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики.

Росстат вчера сообщил, что инфляция в РФ в июле ускорилась до 4,3% г/г (на уровне ожиданий) по сравнению с 3,25% в июне. Недельная инфляция с 1 по 7 августа составила 0,01%, что соответствует годовым темпам роста 4,4%. Девальвация рубля пока слабо отражается на потребительских ценах, которые мониторит Росстат. Тем не менее в условиях ослабления рубля повышаются инфляционные ожидания, что выступает в пользу ужесточения ДКП.

После заседания ЦБР 21 июля доходность ОФЗ срочностью 1-5 лет выросла на 50 б.п. По нашим оценкам, до сентябрьского заседания ЦБР смещение вверх кривой доходности продолжится. Спред в доходности 10-летних и 1-летних ОФЗ будет сокращаться за счет опережающего роста доходности коротких бумаг.