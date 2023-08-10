«Открытие»: Волатильность рынков возрастёт после публикации данных по инфляции в США

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Волатильность рынков возрастёт после публикации данных по инфляции в США

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть в незначительном минусе, но больше значения имеет снижение китайских индексов. Отсутствие конкретики в стимулах продолжает негативно сказываться на акциях КНР и восприятии перспектив экономики страны. На этом фоне российские бумаги также могут чувствовать себя неуверенно. Впрочем, нефтяной сектор останется островком стабильности на фоне высоких цен на нефть. В остальном, динамика рынка будет определяться направленностью движения рубля. Как минимум, ЦБ РФ с 10 августа приостанавливает покупку валюты в рамках бюджетного правила.

Российский рынок смог закрыть торги среды в плюсе. В течение дня рост поддерживался динамикой рубля, но к вечеру усилилось влияние фактора дорожающей нефти. Brent преодолел планку в $87 за баррель. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 52,718 млрд руб.

По итогам торгов 9 августа индекс МосБиржи - 3099,52 п. (+0,46%), а индекс РТС - 1004,72 п. (+0,49%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

VK-гдр 765,6 4,73% Россети 0,13 4,14% Татнфт 3ао 568,7 2,38% РусГидро 0,9 2,15% GLTR-гдр 666,9 1,57%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

AGRO-гдр 1 102 -1,17% FIVE-гдр 2 179,5 -1,11% ЭН+ГРУП ао 538 -0,99% OZON-адр 2 693 -0,99% Магнит ао 5 617 -0,87%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в плюсе. Наиболее сильный рост на 2,54% показал сектор электроэнергетики.

Сектор нефти и газа поднялся на 0,84%. Текущая стоимость барреля позволяет российской нефти продаваться существенно выше потолка цен, установленного странами G7. Более того, стоимость барреля в рублях предполагает существенные доходы нефтяников, что может стать основой для значимых дивидендных выплат.

Акции Сбербанка закрыли день почти нейтрально. Меж тем прибыль Сбербанка (SBER) за 7 месяцев составила 858,2 млрд руб. Рентабельность капитала составила 24,9%. В июле был выдан рекордный объём кредитов около 2,9 трлн руб. При сохранении такой динамики прибыли инвесторы могут рассчитывать на более щедрые дивиденды, чем за 2022 год.

Polymetal (POLY) увеличил производство за январь-июнь на 3%. Выручка увеличилась на 52% до $921 млн, что обусловлено увеличением продаж и ростом цен на драгоценные металлы. По итогам II квартала производство увеличилось на 22% в годовом выражении до 10,097 тонн. Чистый долг увеличился за квартал на 20% до $2,39 млрд в связи с необходимостью реорганизации сбытовой деятельности после введения санкций США против Polymetal. Компания планирует вернуться к выплате дивидендов к концу года.

Акции «Распадской» (RASP) корректировались после сильного роста в начале недели. В четверг ожидается отчёт компании по МСФО. Также отчитаются VK (VKCO) и «Белуга» (BELU).

Рубль к концу дня смог немного отыграть потери, в чем ему помог ЦБ РФ. Регулятор с 10 августа до конца года решил приостановить операции в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. При этом ЦБ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день. Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учётом ситуации на рынке, а сами покупки могут быть проведены в 2024 году и в более длительный срок.

По предварительной оценке, профицит торгового баланса РФ за семь месяцев снизился в 3,2 раза до $64,4 млрд. Профицит счета текущих операций упал за этот же период в 6,6 раза до $25,2 млрд. То есть в этих цифрах есть частичное объяснение динамики рубля, но пока оба показателя демонстрируют положительное сальдо.

В ЦБ РФ допускают уже два повышения ставки. По мнению зам. председателя ЦБ Алексея Заботкина, ставка может быть повышена дважды. «Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются», - заявил он в интервью «Известиям». Впрочем, если говорить о текущей ситуации, то за неделю до 7 августа цены в России выросли на незначительные 0,01%, а в годовом выражении инфляция ускорилась до 4,43%. Однако в летний период слабая динамика роста цен объясняется сезонным снижением стоимости сельскохозяйственной продукции. Соответственно, ускорение может состояться уже в начале осени.

По итогам торгов:

USD/RUB – 97,20 (+0,10%),

EUR/RUB – 106,63 (+0,17%),

CNY/RUB – 13,432 (+0,10%).

Американский инвестор опасается возвращения инфляции к росту

Американские индексы завершили день в минусе. При этом попытка отскока к закрытию увенчалась новыми продажами. На рынке опасаются, что данные по потребительской инфляции за июль могут показать ускорение, а не замедление темпов роста цен.

Также продолжается периодическая фиксация прибыли в акциях, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Дешевели бумаги Nvidia (NVDA) и Super Micro Computer (SMCI). Rivian Automotive (RIVN) отчиталась об убытках меньше ожиданий, а также позитиву в акциях способствовало повышение производственного прогноза до 52 тыс. электромобилей в текущем году с прежних 50 тыс. Take-Two Interactive Software (TTWO) отчиталась слабо о прибыли, но лучше ожиданий по выручке, хотя прогноз остаётся негативным.

Динамика по секторам: Technology -1,51%, Communication Services -1,24%, Consumer Discretionary -1,20%, Financials -0,78%, Materials -0,47%, Industrials -0,09%, Health -0,05%, Consumer Staples +0,13%, Utilities +0,17%, Real Estate +0,20%, Energy +1,22%.

По итогам торгов:

DJIA - 35123,36 п. (-0,54%),

S&P 500 - 4467,71 п. (-0,70%),

NASDAQ Composite - 13722,02 п. (-1,17%).

Сектор недвижимости Китая остаётся одним из самых слабых мест экономики

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. На китайском рынке вполне привычная картина слабости акций сектора недвижимости. В Гонконге сектор терял почти 3% на фоне очередных новостей о неспособности Country Garden оплатить купонный доход по своим облигациям на вполне скромные $22,5 млн. Государственные СМИ КНР сообщают, что почти половина выпускников высших учебных заведений не могут найти работу в развитых городах и возвращаются на свои прежние места жительства, чтобы работать не по профилю. Плюс негативом стали новости из США, где президент Джо Байден подписал указ о запрете инвестиций в Китае в сферах чувствительных технологий, включая разработку и производство микрочипов. Из позитива отметим рост в Шанхае сектора нефтяных компаний почти на 1,4%. Также почти на 4% дорожали акции мобильного оператора China Unicom, который отчитался о росте прибыли в II квартале на 13,1%, а также об увеличении клиентской базы на 5,3 млн подписчиков.

Ситуация на японском рынке была чуть позитивней, хотя начало торгов состоялось в солидном минусе в качестве реакции на динамику американских индексов. Акции производителя автомобилей Honda Motor прибавляли более 5%. Компания отчиталась о росте прибыли на 78% в прошедшем квартале. Акции нефтеразведочной Inpex взлетели на 15% на фоне повышения прогноза по финансовым показателям, а также заявлениям о мерах по повышению стоимости акций, которые могут включать обратный выкуп, или дивиденды. С другой стороны, знаковые бумаги Sony Group теряли более 5% на фоне падения операционной прибыли в апреле-июне на 31%.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32455,98 п. (+0,78%),

Hang Seng - 19082,60 п. (-0,85%),

Shanghai Composite - 3243,68 п. (-0,02%).

Начало закупок в стратегический резерв США поддерживает нефть

Нефть незначительно снижалась после выхода выше $87 за баррель Brent. При этом нельзя говорить, что это влияние статистики по запасам в США, так как после отчёта котировки продолжали расти. Вероятно, рынок демонстрирует осторожность перед публикацией статистики по инфляции в США. Что же до отчёта Минэнерго США, то на неделе до 4 августа коммерческие запасы нефти +5,85 млн баррелей, бензина -2,66 млн баррелей и дистиллятов -1,71 млн баррелей. Примечательно, что на прошлой неделе администрация США пополнила стратегические запасы почти на 995 тыс. баррелей, что является самым большим пополнением с июня 2020 года. Соответственно, если США начнут восстанавливать резервы, то это создаст дополнительный спрос на рынке.

По состоянию на 8:40 мск: