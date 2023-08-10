ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня будет торговаться в диапазоне 3100-3160 пунктов

Облигации

До сентябрьского заседания ЦБР ждем дальнейшее смещение вверх кривой доходности ОФЗ с уменьшением угла наклона кривой гособлигаций.



В фокусе

Котировки Brent поднялись выше 87 долл./барр.



Brent выше 87 долл./барр. - впервые с середины апреля этого года. Urals в свою очередь растет вслед за европейским бенчмарком и устойчиво превышает санкционный «потолок», торгуясь выше 70 долл./барр. Поддержкой сырью выступает дефицит предложения: Россия сокращает экспорт, Саудовская Аравия добровольно сокращает добычу. На этом фоне даже Минэнерго США недавно повысило прогноз по ожидаемой средней цене на нефть Brent в этом году с 79,3 до 82,6 долл./барр.

Текущий слабый рубль и высокие цены на нефть - профит для компаний нефтегазового сектора. Основные бенефициары - ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз за счет высокой доли экспорта в выручке.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи провёл вчерашний день вблизи отметки 3100 пунктов. Объёмы торгов продолжили снижаться, вернувшись к своим нормальным значениям, составив почти 60 млрд руб. за торговый день. Лучше остальных вновь выглядели большинство бумаг экспортёров, а также сектор электроэнергетики. Основную поддержку индексу оказали акции Газпрома, сумев прибавить за день более процента благодаря сильно выросшим ценам на газ в Европе, а также бумаги ЛУКОЙЛа, которые восстановили все потери после недавнего снижения. Отметим также завершившие на максимумах с апреля 2021 года акции Татнефти. Среди бумаг сектора горной добычи и металлургии лучше рынка были акции Селигдара, АЛРОСА, РУСАЛа, Норникеля и Северстали. Продолжилось ралли в секторе электроэнергетики. Причём сильно растут как ликвидные бумаги, которые входят в отраслевой индекс МосБиржи, так и акции из третьего эшелона, прибавляющие десятки процентов в день без каких-либо новостей. А вот финансовый сектор выглядел довольно слабо. В минусе оказались все ключевые бумаги. Из значимых событий отметим здесь публикацию отчётности Сбербанка за июль. Результаты оказались в рамках наших ожиданий. По-прежнему ждём, что прибыль Сбербанка по итогам 2023 года составит порядка 1,4 трлн руб. Исходя из этого, потенциальные дивидендные выплаты могут составить 31 руб./акцию. Отдельно выделим сильный рост расписок VK почти на 7%. Вероятно, причиной стали новости о том, что соцсеть ВКонтакте достигла рекорда по количеству ежемесячных посетителей, оставшись лидером в России.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет торговаться в диапазоне 3100-3160 пунктов. Продолжаем отдавать предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Лучше рынка могут вновь оказаться бумаги Газпрома. Интересно также смотрятся акции Роснефти.

Россиискии рынок облигации

В среду снижение котировок ОФЗ усилилось. Индекс цен гособлигаций RGBI потерял 0,32%, доходность индекса выросла до 10,56% (+12 б.п.). Наиболее сильный рост доходности происходил в бумагах срочностью 2,5 – 5 лет. Доходность 3-летних ОФЗ 26219 выросла до 10,14% (+24 б.п.), 5-летних ОФЗ 26236 – до 10,62% (+17 б.п.), 10-летних ОФЗ 26221 – до 11,14% (+6 б.п.).



Сдвиг вверх доходности ОФЗ провоцировала новая волна ослабления рубля в первой половине дня и комментарии Зампреда ЦБР А.Заботкина о высокой вероятности повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.



Минфин РФ вчера признал несостоявшимся аукцион по продаже 15-летних ОФЗ-ПД серии 26243 в связи с отсутствием приемлемых заявок. При этом спрос на 12-летнй флоатер ОФЗ-ПК 29024 составил 233,9 млрд руб., из которых были удовлетворены заявки на 94,3 млрд руб. Результаты аукционов подтверждают доминирование ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики.



Росстат вчера сообщил, что инфляция в РФ в июле ускорилась до 4,3% г/г (на уровне ожиданий) по сравнению с 3,25% в июне. Недельная инфляция с 1 по 7 августа составила 0,01%, что соответствует годовым темпам роста 4,4%. Девальвация рубля пока слабо отражается на потребительских ценах, которые мониторит Росстат. Тем не менее в условиях ослабления рубля повышаются инфляционные ожидания, что выступает в пользу ужесточения ДКП.



После заседания ЦБР 21 июля доходность ОФЗ срочностью 1-5 лет выросла на 50 б.п. По нашим оценкам, до сентябрьского заседания ЦБР смещение вверх кривой доходности продолжится. Спред в доходности 1-летних и 10-летних ОФЗ будет сокращаться за счет опережающего роста доходности коротких бумаг.



Корпоративные и экономические события

Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 года



Сбербанк заработал 858 млрд руб. (+19% относительно 7 мес. докризисного 2021 г.), за июль – 130 млрд руб. В июне рекордная месячная прибыль банка была связана с продажей европейской «дочки» Сбера.

Наше мнение: рост портфелей Сбербанка ускорился с началом цикла повышения ключевой ставки: +2,7% м/м по юрлицам против +1,4% в июне (без учета валютной переоценки) и +2,8% м/м по физлицам против +2,6% в июне (без учета секъюритизации). Чистый процентный доход вырос на 39% г/г за счет роста бизнеса и низкой базой прошлого год. Чистый комиссионный доход: +21% г/г, показатель остается на высоком уровне. CIR (отношение операционных расходов к доходам) составил 22% за 7 мес. 2023 г., что заметно ниже показателя за 7 мес. 2022 г. (33%). Показатель COR (стоимость рисков) начал расти с II квартала и на конец июля достиг 1,4% против 1,3% за полугодие. Пока наблюдаемый рост резервирования выглядит некритично для динамики прибыли. Банк ожидает, что чистая прибыль в 2023 г. превысит докризисный уровень в 1,2 трлн руб.

По-прежнему ждем достижения уровня в 1,4 трлн руб. и сохраняем целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на ближайшие 12 мес. на уровне 320 руб. Потенциал 21% от текущей цены 265 руб., ожидаемая дивидендная доходность ~12%), рекомендация – «покупать».



Полиметалл опубликовал операционные результаты за I полугодие 2023 г.



Производство золота увеличилось на 3% г/г, до 764 тыс. унц. Реализация в золотом эквиваленте составило 690 тыс. унц., показатель увеличился на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Выручка Полиметалла показала сопоставимый рост, до 1,3 млрд долл. (+25% г/г).



Наше мнение: основная причина роста продаж - низкая база прошлого года, когда из-за введения санкций наблюдались проблемы со сбытом. В то же время динамика продаж во втором квартале замедлилась. Ключевой вопрос здесь, что будет с бумагами компании, которые пока временно не торгуются на Московской Бирже. Вероятно, они будут заменены на акции казахстанской компании после редомициляции. Потенциально, после этого Полиметалл начнёт платить дивиденды.