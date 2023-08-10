ПСБ: Пара доллар-рубль по итогам торгов в среду продемонстрировала незначительный рост, завершив торги на отметке 97,2 руб.

Большую часть вчерашнего дня доллар демонстрировал плавный рост, в моменте тестируя отметку 98 руб., однако перед окончанием сессии на пониженной торговой активности перешел к снижению, растеряв большую часть приобретений. Некоторую поддержку позициям рубля оказал новостной фон, а именно, заявления ЦБ о том, что сальдо счета текущих операций в июле вновь вернулось в положительную зону, а также что регулятор не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца 2023 года, однако продолжит продавать ее в рамках инвестирования средств в ФНБ на сумму 2,3 млрд руб. в день (примерно 2% от среднего объема торгов). Новость может частично компенсировать просевшее предложение валюты на рынке и сгладить давление на рубль.

Из интересного также выделим неожиданный всплеск волатильности в паре турецкая лира-рубль: краткосрочно курс резко вырос к многомесячным максимумам. Аналогичное наблюдалось в апреле текущего года. Мы связываем данное явление с выходом на рынок крупного игрока, скорее, импортера. Учитывая низкую ликвидность валютной пары, аналогичные ситуации могут повторяться и в будущем и для инвесторов могут открывать привлекательные уровни фиксации своих длинных позиций.

На утро четверга доллар немного снижается к рублю. Мы ожидаем, что на фоне вчерашних заявлений регулятора вероятно снижение спекулятивных покупок и пара доллар-рубль может тяготеть к умеренному снижению, двигаясь в нижней части нашего текущего диапазона 95-100 руб.