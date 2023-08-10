ПСБ: Индекс МосБиржи провёл вчерашний день вблизи отметки 3100 пунктов

Объёмы торгов продолжили снижаться, вернувшись к своим нормальным значениям, составив почти 60 млрд руб. за торговый день. Лучше остальных вновь выглядели большинство бумаг экспортёров, а также сектор электроэнергетики. Основную поддержку индексу оказались акции Газпрома, сумев прибавить за день более процента благодаря сильно выросшим ценам на газ в Европе, а также бумаги ЛУКОЙЛа, которые восстановили все потери после недавнего снижения. Отметим также завершившие на максимумах с апреля 2021 года акции Татнефти.

Среди бумаг сектора горной добычи и металлургии лучше рынка были акции Селигдара, АЛРОСА, РУСАЛа, Норникеля и Северстали.

Продолжилось ралли в секторе электроэнергетики. Причём сильно растут как ликвидные бумаги, которые входят в отраслевой индекс МосБиржи, так и акции из третьего эшелона, прибавляющие десятки процентов в день без каких-либо новостей. А вот финансовый сектор выглядел довольно слабо. В минусе оказались все ключевые бумаги. Из значимых событий отметим здесь публикацию отчётности Сбербанка за июль. Результаты оказались в рамках наших ожиданий. По-прежнему ждём, что прибыль Сбербанка по итогам составит порядка 1,4 трлн руб. Исходя из этого, потенциальные дивидендные выплаты могут составить 31 руб./акцию. Отдельно выделим сильный рост расписок VK почти на 7%. Вероятно, причиной стали новости о том, что соцсеть ВКонтакте достигла рекорда по количеству ежемесячных посетителей, оставшись лидером в России.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет торговаться в диапазоне 3100-3160 пунктов. Продолжаем отдавать предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Лучше рынка могут вновь оказаться бумаги Газпрома. Интересно также смотрятся акции Роснефти.