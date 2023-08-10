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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 августа: 6 032,4800 руб/1 г золота и 72,1500/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 032,4800 руб.
  • 1 грамм серебра - 72,1500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 837,1201 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 801,6101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 65,6602 р. (1,10%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,15%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,5499 р. (1,24%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 93,4901 р. (2,40%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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