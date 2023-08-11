ПСБ: Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов

Облигации

Данные о росте финансовых потоков в платежной системе Банка России указывают на рост деловой активности и усиление инфляционного давления. На этом фоне рублевые облигации с фиксированной ставкой купона подвержены дальнейшей отрицательной переоценке.



В фокусе

Инвестпрофиль ВТБ улучшается



Вчера Президент России В. Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным сообщил о том, что поддерживает передачу госпакета ОСК в доверительное управление ВТБ. По заявлению главы Минпромторга Д. Мантурова, ВТБ получит управление 100% акций ОСК сроком на 5 лет. В ближайшее время будут подготовлены соответствующие постановление правительства и документация и внесен на рассмотрение президента проект соответствующего указа. Д. Мантуров рассчитывает, что ВТБ обеспечит эффективное управление и "будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга", а сама ОСК выйдет на прибыль, в т.ч. за счет привлечения внебюджетного финансирования, сможет сохранить и развить "производственные компетенции входящих в нее предприятий".

ОСК - достаточно крупный холдинг и, несмотря на определенные финансовые и технологические проблемы, выглядит весьма перспективным активом. Стране нужно расширение производства судов, в первую очередь, гражданского сегмента в части перевозки энергоносителей (танкеры, газовозы). Хотя точных условий и сроков передачи нет, формат доверительного управления предполагает, что ВТБ сможет в перспективе быстро нарастить прибыль благодаря контролю за финансовыми потоками и, как следствие, восстанавливать достаточность капитала. Кроме того, компании группы ВТБ также могут получить определенные выгоды, в первую очередь, в части лизинга судов.

Несмотря на отсутствие деталей данная новость настраивает на улучшение инвестпрофиля ВТБ, и так в целом интересного. Реакция на нее рынка (вчера акции ВТБ подскочили на 7,5%) выглядит резкой, но вполне оправданной в среднесрочной перспективе. Впрочем, и так банк выглядит недооцененным, учитывая неплохие виды на чистую прибыль по итогам года (мы ждем показатель на уровне 400-450 млрд руб.). Акции ВТБ остаются одними из наших фаворитов среди "фишек" на август-сентябрь. По-прежнему ждем движения котировок в направлении 3,5 коп.



Ослабление рубля сформировало новый драйвер инфляции



Рост цен на непродовольственные товары начался весной, когда курс преодолел отметку в 80 руб. До этого цены практически не реагировали на курс, несмотря на постепенное восстановление спроса с конца 2022 года.

Наиболее сильное влияние курса на цены непродовольственных товаров фиксируется с лагом в 3 недели. Сейчас цены отыгрывают рост стоимости доллара к уровням 90+ руб. Рост цен от уровней 95+ еще впереди.

Период повышенного роста цен на непродовольственные товары, вероятно, сохранится до конца года, даже если курс стабилизируется, по нашим прогнозам, до 95–100 руб. за доллар. При умеренном росте цен на продукты питания и услуги (на что указывают недельные данные), инфляция останется в рамках прогноза ЦБ у его верхней границы в 6,5% г/г.

Запаса прочности мало. ЦБ продолжит активно бороться с инфляцией и повышать ключевую ставку. Если появятся риски усиления инфляции, прогнозы придётся повышать. Вырастет и ожидаемый предел повышения ключевой ставки: пока – это 10% на конец 2023 года.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в четверг показал уверенный рост, завершив день на годовых пиках. Объёмы торгов увеличились после трёх сессий снижения, составив 91,9 млрд руб. по итогам дня. Все сегменты подросли по итогам дня, в списке лидеров оказались нефтегазовый и финансовый сектора. После непродолжительной консолидации сильно прибавили акции Газпром нефти. Схожая ситуация сложилась и в бумагах НОВАТЭКа, здесь ключевым триггером выступил сильный рост цен на природный газ в Европе.. Наиболее сильный рост среди акций финансового сектора показали бумаги ВТБ, прибавив за день более 7%. Ключевым событием стали новости о передаче акций ОСК в доверительное управление, а также общая недооценка бумаг банка. Неплохо здесь также прибавили бумаги TCS Group и МосБиржи, которые обновили локальные пики. Неплохо выглядели также акции из сектора горной добычи и металлургии. Лишь бумаги Распадской оказались в минусе после публикации финансовой отчётности за I полугодие. Финансовые показатели компании ожидаемо снизились из-за падения цен на уголь. Ключевой момент здесь, это редомициляция Evraz. Мы склонны верить, что это может произойти до конца года, благодаря чему Распадская вернётся к выплате дивидендов. Среди бумаг потребсектора выделим снизившиеся акции Белуги на фоне публикации финансовой отчётности, которая оказалась в рамках наших ожиданий. Уже во время вечерней сессии заметно прибавили бумаги Магнита после появления новостей о результатах выкупа акций у нерезидентов. Компания приобрела 16,6% бумаг акций, находящихся в свободном обращении.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов. Показать сильный рост российскому рынку сегодня будет непросто. Во-первых, индекс находится у годовых максимумов, а во-вторых, сегодня последний торговый день перед двумя выходными из-за чего, вероятно, активность покупателей будет снижена.

Сегодня пройдёт конференц-звонок Распадской, где может быть затронут вопрос по регистрации Evraz, в этом случае акции компании могут оказаться сильнее рынка. Кроме этого пройдёт заседание СД Белуги и Татнефти, по результатам которых должны появиться рекомендации по выплате дивидендов.

Россиискии рынок облигации

В четверг кривая доходности ОФЗ продолжила смещаться вверх, с более сильным движением на сроке 1-5 лет. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,21%. Доходность 3-летних ОФЗ 26219 выросла до 10,25% (+11 б.п.), 5-летних ОФЗ 26236 – до 10,69% (+7 б.п.), 10-летних ОФЗ 26221 – до 11,15% (+1 б.п.).

Инвесторы отыгрывали данные по ускорению инфляции в РФ и сигнал Зампреда ЦБР А.Заботкина о высокой вероятности повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.

Вчера ЦБР опубликовал данные о финансовых потоках в платежной системе Банка России. Объем входящих платежей в июле оказался на 8,3% выше среднего уровня II квартала 2023 г. Причем рост платежей отмечен по широкому списку отраслей. Регулятор отметил, что расширение финансовых потоков указывает на рост экономической активности и повышение инфляционного давления. Полагаем, что данный сигнал усилит ожидания относительно масштаба и скорости ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. На этом фоне ОФЗ с фиксированной ставкой купона подвержены дальнейшей отрицательной переоценке.

С учетом ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР до 10% на ближайших заседаниях, целью по доходности ОФЗ срочностью 3-5 лет мы видим уровень 10,5 – 11,0% годовых. Это предполагает рост доходности среднесрочных ОФЗ еще на 20 – 40 б.п. от текущих значений.



Корпоративные и экономические события

Распадская раскрыла результаты за I полугодие 2023 года



Важные показатели:

• Выручка: -27% г/г, до 1,2 млрд долл.

• EBITDA: -59% г/г, до 432 млн долл.

• Рентабельность по EBITDA: 35,2%, сократилась на 27 п.п.

• Продажи: +7%, до 7,4 млн т угольной продукции.



Наше мнение: основная причина снижения финансовых показателей — падение мировых цен на коксующийся уголь. В то же время это было частично компенсировано увеличением продаж. Распадской также удалось сохранить себестоимость добычи, она осталась на уроне 62 долл. за тонну угольного концентрата. Это позитивный момент на фоне растущей инфляции.

Для акций ключевым вопросом остаётся вопрос по редомициляции материнской компании Evraz. Это позволит Распадской вернуться к выплате дивидендов. Менеджмент компании подтвердил намерение направлять на выплаты на менее 100% свободного денежного потока (FCF), если отношение чистого долга к EBITDA меньше 1. На конец июня у компании чистый долг отрицательный, а объём денежных средств равен 330 млн долл.

Распадская не платит дивиденды с начала 2022 года. Если компания вернется к распределению прибыли, доходность выплат за I полугодие может составить примерно 8% от текущих котировок. Мы ждём постепенного восстановления цен на угольную продукцию, что позволит рассчитывать на увеличение дивидендов в будущем.



Пассажиропоток Группы Аэрофлот в июле вырос до 5,1 млн человек



Группа Аэрофлот опубликовала операционные результаты за июль и 7 месяцев 2023 года. Пассажиропоток вырос на 5%, до 5,1 млн человек, относительно июля 2022 года. Компания отмечает, что пассажиропоток растет от месяца к месяцу: в мае и июне было перевезено 3,7 и 4,3 млн пассажиров соответственно. На внутренних линиях перевезено 4,2 млн пассажиров (-5,4%), на международных – 904,3 тыс. (в 2,1 раза больше, чем в 2022 г.). Общий пассажирооборот группы увеличился на 11%, до 13,2 млрд пассажиро-километров, занятость кресел снизилась на 1,2 п.п., до 90,6%. Пассажиропоток группы за 7 месяцев вырос на 18%, до 26 млн человек. Согласно обновленному прогнозу руководства Аэрофлота, за весь 2023 год планируется перевезти 45,2 млн человек.



Наше мнение: мы оцениваем результаты как нейтральные и ожидаемые. Пассажиропоток компании растет за счет эффекта низкой базы прошлого года и благодаря развитию новых направлений. Полученные результаты мало улучшают финансовый профиль компании, при этом растут риски увеличения затрат на обслуживание парка в условиях слабого рубля. Сейчас лучше воздержаться от покупок бумаг Аэрофлота.



Beluga Group опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 года



Важные показатели:

• Выручка: +14%, до 47,9 млрд руб.

• EBITDA: +5%, до 7,6 млрд руб.

• Чистая прибыль: +35%, до 3 млрд руб.

• Общие отгрузки превысили 7 млн декалитров. Сильнее остальных выросли отгрузки премиальных брендов из высокомаржинальных сегментов во всех ключевых категориях.



Наше мнение: оцениваем результаты как умеренно-позитивные. Из-за сезонного фактора первое полугодие статистически хуже второго, при этом на протяжении последних трех лет финансовые результаты стабильно растут. Рост показателей обеспечивают увеличение отгрузок иностранных премиальных брендов, а также развитие собственной сети ВинЛаб, которая вышла на целевые уровни по открытию магазинов с динамикой +22% г/г, а объем продаж увеличился на 33,5% г/г. Вертикальная интеграция бизнеса позволяет качественно регулировать ценообразование продукции, подстраиваться под конъюнктуру на рынке алкогольной продукции.



Считаем, что бумаги Белуги остаются привлекательными и как дивидендная история, и как история роста. Также не исключаем, что акции компании могут обновить свой исторический максимум (6800 руб.), если финансовые результаты за второе полугодие будут выше первого.



VK отчитался по МСФО за I полугодие 2023 года



Важные показатели:

• Выручка: +36% г/г, до 57,3 млрд руб.

• Выручка от онлайн-рекламы, основной источник роста общей выручки: +51% г/г, до 35,1 млрд руб.

• Драйверы развития рекламного направления: перформанс-форматы выросли на 39% г/г, доходы от сегмента среднего и малого бизнеса – на 52% г/г.

• Выручка сегмента «Образовательные технологии»: +28% г/г, до 7 млрд руб.

• Выручка сегмента «Технологии для бизнеса»: +64% г/г, до 3 млрд руб.

• EBITDA снизилась в 2 раза г/г, до 3,9 млрд руб.

• Совокупный убыток: -83%, до 8,8 млрд руб. Сокращение связано с реструктуризацией и оптимизацией активов группы.



Наше мнение: оцениваем результаты как умеренно-негативные. С одной стороны, бизнес компании уверенно растет, что указывает на повышенный спрос на услуги. С другой стороны, VK находится в активной инвестиционной фазе, о чем говорит увеличивающийся квартальный убыток (+84% г/г). Считаем, что по мере сокращения инвестиций финансовые результаты компании выровняются, и потенциал роста бумаг увеличится. При этом VK пока не сделал никаких заявлений о редомициляции бизнеса, что снижает инвестиционную привлекательность его бумаг. Акции отреагировали на отчет снижением на 2,5%.