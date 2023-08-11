ПСБ: Индекс МосБиржи в четверг показал уверенный рост, завершив день на годовых пиках

Объёмы торгов увеличились после трёх сессий снижения, составив 91,9 млрд руб. по итогам дня. Все сегменты подросли по итогам дня, в списке лидеров оказались нефтегазовый и финансовый сектора. После непродолжительной консолидации сильно прибавили акции Газпром нефти. Схожая ситуация сложилась и в бумагах НОВАТЭКа, здесь ключевым триггером выступил сильный рост цен на природный газ в Европе. Наиболее сильный рост среди акций финансового сектора показали бумаги ВТБ, прибавив за день более 7%. Ключевым событием стали новости о передачи передачи акций ОСК в доверительное управление, а также общая недооценка бумаг банка. Неплохо здесь также прибавили бумаги TCS Group и МосБиржи, которые обновили локальные пики.

Неплохо выглядели также акции из сектора горной добычи и металлургии. Лишь бумаги Распадской оказались в минусе после публикации финансовой отчётности за I полугодие. Финансовые показатели компании ожидаемое снизились из-за падения цен на уголь. Ключевой момент здесь, это редомициляция Evraz. Мы склонные верить, что это может произойти до конца года, благодаря чему Распадская вернётся к выплате дивидендов. Среди бумаг потребсектора выделим снизившиеся акции Белуги на фоне публикации финансовой отчётности, которая оказалась в рамках наших ожиданий. Уже во время вечерней сессии заметно прибавили бумаги Магнита после появления новостей о результатах выкупа акций у нерезидентов. Компания приобрела 16,6% бумаг акций, находящихся в свободном обращении.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов. Показать сильный рост российскому рынку сегодня будет непросто. Во-первых, индекс находится у годовых максимумов, а во-вторых, сегодня последний торговый день перед двумя выходными из-за чего, вероятно, активность покупателей будет снижена.

Сегодня пройдёт конференц-звонок Распадской где может быть затронут вопрос по регистрации Evraz, в этом случае акции компании могут оказаться сильнее рынка. Кроме этого пройдёт заседание СД Белуги и Татнефти, по результатам которых должны появиться рекомендации по выплате дивидендов.