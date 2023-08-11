Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль по итогам торгов в четверг не продемонстрировала выразительной динамики второй день подряд, оставшись у максимумов года

Участники рынка взяли локальную паузу в активных покупках доллара на фоне ранее объявленного заявления ЦБ о сохранении продаж валюты на сумму 2,3 млрд руб. ежедневно: доллар в первой половине торгов предпринимал инерционные попытки к снижению, однако к окончанию торговой сессии вновь слегка подорожал, поднявшись к отметке 97,5 руб., удержавшись у максимумов года. Торговая активность на рынке заметно снизилась, впервые с 1-ого августа отступив под 1 млрд долл.

Сегодня утром доллар возобновил попытки к сохранению восходящего тренда. Мы полагаем, что завершит доллар торги на текущей неделе в середине нашего целевого диапазона 95-100 руб., более вероятно продолжения консолидации в более узкой зоне, 97-98 руб. в отсутствие значимых драйверов на рынке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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