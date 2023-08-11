ПСБ: Цены ОФЗ отражают повышение ожиданий по ключевой ставке ЦБР

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг кривая доходности ОФЗ продолжила смещаться вверх, с более сильным движением на сроке 1-5 лет. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,21%. Доходность 3-летних ОФЗ 26219 выросла до 10,25% (+11 б.п.), 5-летних ОФЗ 26236 – до 10,69% (+7 б.п.), 10-летних ОФЗ 26221 – до 11,15% (+1 б.п.).

Инвесторы отыгрывали данные Росстата по ускорению инфляции в РФ и сигнал Зампреда ЦБР А.Заботкина о высокой вероятности повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.

Вчера ЦБР опубликовал сведения о финансовых потоках в платежной системе Банка России. Объем входящих платежей в июле оказался на 8,3% выше среднего уровня II квартала 2023 г. Причем рост платежей отмечен по широкому списку отраслей. Регулятор отметил, что расширение финансовых потоков указывает на рост экономической активности и повышение инфляционного давления. Полагаем, что данный сигнал усилит ожидания относительно масштаба и скорости ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. На этом фоне ОФЗ с фиксированной ставкой купона подвержены дальнейшей отрицательной переоценке.

С учетом ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР до 10% на ближайших заседаниях, целью по доходности ОФЗ срочностью 3-5 лет мы видим уровень 10,5 – 11,0% годовых. Это предполагает рост доходности среднесрочных ОФЗ еще на 20 – 40 б.п от текущих значений.