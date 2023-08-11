«Открытие»: Проблемы китайского рынка недвижимости будут оказывать влияние на сырьевые активы

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Проблемы китайского рынка недвижимости будут оказывать влияние на сырьевые активы

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. В Китае вновь напоминает о себе кризис долговой нагрузки застройщиков, что будет оказывать негативное влияние на широкий круг сырьевых активов. Нефть рискует закрыть первую неделю после шести роста в минусе. Отечественные акции чаще снижаются в пятницу перед выходными, но динамика рубля может внести свои коррективы.

Российский рынок смог закрыть торги четверга в плюсе. Вновь действовал фактор валютной переоценке, но не обошлось и без позитивных корпоративных событий. ВТБ получит госпакет ОСК сроком на 5 лет в доверительное управление. Отчитались «Распадская» и «Газпром Нефть». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 76,284 млрд руб.

По итогам торгов 10 августа индекс МосБиржи - 3148,86 п. (+1,59%), а индекс РТС - 1017,71 п. (+1,29%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ВТБ ао 0,03 7,12% TCS-гдр 3 672 3,92% МосБиржа 135,96 3% Новатэк ао 1 639,4 2,96% ПИК ао 835,8 2,65%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

VK-гдр 759,8 -2,84% Россети 0,13 -1,26% ФосАгро ао 7 499 -0,64% Yandex clA 2 715 -0,3% Ростел -ао 76,84 -0,12%

Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе. Наиболее солидный рост показал финансовый сектор (+2,72%) и сектор информационных технологий (+2,36%).

Основной рост в финансовом секторе обеспечили акции ВТБ (VTBR), которые прибавили более 7%. Президент РФ одобрил предложение правительства передать финансовой организации в доверительное управление госпакет акций ОСК сроком на 5 лет.

«Распадская» (RASP) сократила в I полугодии чистую прибыль вдвое, EBITDA упала на 59%. «Ожидаемый существенный провал по всем финансовым показателям в годовом сопоставлении связан в первую очередь с падением цен на коксующийся уголь, которые в начале прошлого года находились на беспрецедентно высоких уровнях, - комментирует Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - При этом снижение выручки было частично компенсировано увеличением объема продаж до 7,4 млн тонн угольной продукции с 6,9 млн тонн годом ранее. Впрочем, на уровне FCF получилось совсем слабо, и из расчета на акцию «Распадская» за I полугодие получила всего 7,2 руб. свободного денежного потока. Тем не менее, II полугодие 2023 года при сохранении текущей конъюнктуры на рынке угля обещает быть более впечатляющим. Плюс у компании на балансе (с учетом займа аффилированным структурам) сейчас находится более 40 млрд руб. кэша при нулевой задолженности. Редомициляция Evraz (контролирующий акционер «Распадской») откроет возможность для восстановления дивидендов, и, быть может, для частичной выплаты накопленной ликвидности, однако по срокам здесь полная неопределенность. К тому же, с учетом последней волны роста котировок, даже в оптимистичном сценарии значительный апсайд здесь уже не очевиден».

Бумаги VK (VKCO) потеряли более 2%. Компания продала контроль над кипрской MGL Wallet за 1 млн евро. Отчётность также не вызвала на рынке энтузиазма. Выручка в I полугодии увеличилась на 36% до 57,3 млрд руб. Выручка от онлайн рекламы выросла на 51% до 35,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 6,8%. Убыток за I полугодие сократился на 44,7 млрд руб с 53,5 млрд руб годом ранее. Результаты за I полугодие нельзя назвать плохими, но убыток в II квартале увеличился по сравнению с I кварталом.

Акции «Белуга» (BELU) снизились почти на 0,6%. При этом компания сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в I полугодии на 34,6% до 3,05 млрд руб. Выручка возросла на 14% до 47,9 млрд руб. Прибыль до налогообложения увеличилась на 13% до 3,3 млрд руб.

Акции «Газпром Нефти» (SIBN) завершили торги ростом на 4,66%. Компания сообщила о снижении прибыли по РСБУ в I полугодии до 338,7 млрд руб с 349,3 млрд руб годом ранее, что в сравнительных цифрах лучше, чем у конкурентов. При этом выручка упала до 1,4 трлн руб по сравнению с 1,77 млрд руб годом ранее. Соответственно, прибыль на акцию сократилась до 71 руб с 74 руб.

Сектор нефти и газа повысился на 1,84%. Лидером в отраслевом индексе стали бумаги «НОВАТЭК» (NVTK). Цены на газ в Европе неожиданно резко повысились в связи с сокращением поставок СПГ из Австралии. При этом «НОВАТЭК» продолжает пользоваться возможностью продаж СПГ на европейском рынке. Соответственно, является прямым получателем выгоды из сложившейся ценовой ситуации.

Рубль пытался укрепляться в первой половине дня, но к вечеру негативным фактором для него стала дешевеющая нефть. После шести недель роста актив может перейти к коррекции. При этом приостановка покупки валюты в рамках бюджетного правила с 10 августа пока не оказывает какого-либо влияния на динамику торгов.

По состоянию на мск:

USD/RUB – 97,46 (+0,26%),

EUR/RUB – 107,55 (+0,86%),

CNY/RUB – 13,465 (+0,25%).

Потребительская инфляция в США не торопится замедляться

Американские индексы завершили торги четверга неуверенно. Отчёт по потребительской инфляции оставил противоречивое впечатление. С одной стороны, Core CPI снизил годовые темпы роста до 4,7% с 4,8% в июне, но общий CPI ускорил рост до 3,2% с 3,0% в июне. Оба показателя оказались чуть лучше ожиданий. Первоначальная реакция рынка была позитивной, но в течение дня преобладали продажи и от этого позитива почти ничего не осталось. Число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе до 248 тыс. с 227 тыс. неделей ранее.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли комментировала данные по потребительской инфляции. По её словам, данные вышли в рамках ожиданий, но это ещё не означает, что у ФРС не осталось работы. Также рано говорить о повышении, или паузе на следующем заседании. Кроме того, ФРС очень далека от обсуждения снижения ставки, а разговор об этом может начаться только в 2024 году. Она также подчеркнула зависимость действий ФРС от статистики и главное внимание в динамике инфляции будет обращено на цены услуг и аренду. Примечательно, что статистика по инфляции и далеко не «ястребиные» заявления Дэли не смогли остановить рост доходностей казначейских обязательств. По 10-летним бумагам она выросла до 4,084%.

Акции Disney (DIS) подскочили почти на 5%. Компания отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но хуже по выручке. Кроме того, в минувший квартал было зафиксировано сокращение числа подписчиков, но также сокращение расходов на создание контента. Позитивом стало то, что Disney+ начнёт бороться с совместным использованием доступа, а также повысит стоимость тарифных планов без рекламы. В модной индустрии организуется очередной гигант после того, как Tapestry (TPR) согласилась купить Capri Holdings (CPRI) за $8,5 млрд. Синергия двух компаний должна помочь в конкуренции с европейскими лидерами LVMH и Kering. Бумаги Tapestry потеряли более 16%, а вот акционеры Capri стали более чем на 55% богаче. Illumina (ILMN) отчиталась лучше прогнозов по прибыли, но предупредила о сложностях в II полугодии. Бумаги Alibaba (BABA) подорожали на 4,3% в США после отчётности, показавшей самый сильный прирост выручки с 2021 года.

Динамика по секторам: Communication Services +0,43%, Consumer Discretionary +0,28%, Materials +0,10%, Financials +0,08%, Energy +0,08%, Technology +0,01%, Health -0,04%, Consumer Staples -0,20%, Industrials -0,28%, Real Estate -0,31%, Utilities -0,32%.

По итогам торгов:

DJIA - 35176,15 п. (+0,15%),

S&P 500 - 4468,83 п. (+0,03%),

NASDAQ Composite - 13737,99 п. (+0,12%).

Проблемы застройщика Country Garden вновь угрожают жилищным кризисом в Китае

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Японский рынок не работал в связи с праздником Дня Гор. В Китае рынок находился под давлением. Акции крупнейшего частного застройщика Country Garden упали до своего исторического минимума. Компания прогнозирует убытки в I полугодии в размере $7,6 млрд. При этом уже нанят консультант China International Capital Corporation для подготовки плана реструктуризации. Падение бумаг в Гонконге превышало 14% на торгах в пятницу. Меж тем биржи в Шанхае и Шеньджене заявили о своей работе над снижением комиссий для инвесторов, которые участвуют в торгах, дабы обеспечить более высокую ликвидность рынка. Из позитива отметим рост акций Alibaba в Гонконге более чем на 2% в качестве реакции на сильную отчётность. Впрочем, это не помогло сектору технологичных компаний, который терял более 1%. Одной из главных причин сохраняющегося пессимизма на рынке остаётся отсутствие конкретики по мерам поддержки экономики властями КНР.

По состоянию на 8:25 мск:

Hang Seng - 19150,59 п. (-0,51%),

Shanghai Composite - 3216,63 п. (-1,17%).

Нефть рискует закрыть первую неделю в минусе после шести недель роста

Прошедшая неделя оказалась достаточно нервной для нефти, что может привести к первым потерям после шести недель роста. Тем не менее, ОПЕК сохранила прогноз роста спроса в текущем году на 2,44 млн баррелей в сутки и на 2,25 млн баррелей в 2024 году. Свидетельством сохраняющегося дефицита также остаётся структура бэквордации в нефтяных фьючерсах. Октябрьский Brent на $0,59 дороже ноябрьского, на $1,09 дороже декабрьского и на $1,48 дороже январского. Соответственно, даже лёгкая коррекция пока не является риском для нефти, а может стать основой для нового повышения котировок.

По состоянию на 8:45 мск: