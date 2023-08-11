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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 августа: 6 013,6001 руб/1 г золота и 71,0100/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 013,6001 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,0100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 796,0801 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 821,9299 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,8800 р. (0,31%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1400 р. (1,58%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 41,0401 р. (1,45%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,3199 р. (0,53%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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