Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 августа: 6 013,6001 руб/1 г золота и 71,0100/1 г серебра ЦБ РФ с 11 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 013,6001 руб.

1 грамм серебра - 71,0100 руб.

1 грамм платины - 2 796,0801 руб.

1 грамм палладия - 3 821,9299 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,8800 р. (0,31%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1400 р. (1,58%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 41,0401 р. (1,45%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,3199 р. (0,53%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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