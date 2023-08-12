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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 августа: 6 065,0698 руб/1 г золота и 71,9900/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 065,0698 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,9900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 844,8301 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 006,7600 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 51,4699 р. (0,86%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9800 р. (1,38%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,7499 р. (1,74%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 184,8301 р. (4,84%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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