Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 августа: 6 065,0698 руб/1 г золота и 71,9900/1 г серебра ЦБ РФ с 12 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 065,0698 руб.

1 грамм серебра - 71,9900 руб.

1 грамм платины - 2 844,8301 руб.

1 грамм палладия - 4 006,7600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 51,4699 р. (0,86%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9800 р. (1,38%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,7499 р. (1,74%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 184,8301 р. (4,84%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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