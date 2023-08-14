«Открытие»: Желание зафиксировать прибыль борется против реакции на динамику рубля

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в первой половине пятницы без существенных отклонений от уровня закрытия днём ранее. Желание зафиксировать прибыль борется против реакции на динамику рубля. Отчитались «РусАл» и Банк «Санкт-Петербург». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 38,1 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 3159,97 п. (+0,35%), а Индекс РТС - 1007,74 п. (-0,98%).

Лидерами среди индексных бумаг были TCS Group, N+ Group, VK, привилегированные «Транснефть» и GlobalTrans. Самыми слабыми оказались МКБ, ВТБ, «Россети», «РусАгро», «РусГидро».

«Русал» (RUAL) представил финансовые результаты по итогам первого полугодия 2023 года. Выручка за 6 месяцев 2023 года снизилась на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила $5,945 млрд. Объём продаж алюминия "Русала" вырос на 9,8% - до 1 млн 935 тысяч тонн. Скорректированная EBITDA в первом полугодии 2023 года на фоне падения выручки и роста себестоимости снизилась на 84% год к году. «Ожидаемо слабые результаты «Русала» за 1п 2023 г. связаны в первую очередь с падением цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) на 24,2% за первые 6 месяцев 2023 года - до $2,331 за тонну, а средневзвешенная цены реализации алюминия у компании опустилась на 25,7% - до $2,501 тыс. за тонну, - комментирует Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - При этом общая себестоимость реализации за полугодие повысилась на 9,6% - до $5,217 млрд, что вызвано увеличением объёма закупок глинозёма (из-за сложностей с обеспеченность компании собственным глиноземом), а также ростом затрат на электроэнергию и транспорт (вследствие увеличения тарифов). Таким образом, в результате двустороннего давления EBITDA драматически сократилась до $290 млн (-84%). Из положительных моментов можно выделить выход операционного денежного потока в положительную зону ($236 млн против -$958 млн в 1п 2022г.), однако главным образом за счет высвобождения оборотного капитала, в т.ч. реализации запасов». Таким образом, «Русал» испытывает трудности как за счет негативной конъюнктуры на рынке цветных металлов, так и по причине специфических и геополитических факторов (логистические проблемы и сокращение доступа к дешевым глиноземам привели к росту себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте на 13% до $2297/тонн). К тому же, запланированные капитальные затраты в размере около 400 млрд рублей в строительство четырех технологических ниток глиноземного производства, а также в портовую инфраструктуру в Усть-Луге, могут негативно влиять на долговую нагрузку. Вероятно, в таких условиях акции «Русал» могут быть по давлением в ближайшей перспективе, однако существенное ослабление рубля выступит определенной поддержкой.

Бумаги VK (VKCO) вышли в лидирующую группу индексных бумаг. Акционеры и совет директоров VK утвердили редомициляцию в РФ. Компания объявляет о прекращении деятельности на Британских Виргинских Островах и ее продолжении в Российской Федерации в качестве международной компании публичного акционерного общества в соответствии с российским законодательством. После регистрации в РФ VK станет Международной компанией публичным акционерным обществом «ВК» (МКПАО «ВК») с местом нахождения в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. Совет директоров переизбираться не будет. Ожидаемой датой прекращения листинга для ГДР и облигаций компании является 08:00 (время Лондона) 12 сентября 2023 года, последний день листинга для ГДР и облигаций на Лондонской фондовой бирже будет 11 сентября 2023 года.

Банк «Санкт-Петербург» отчитался за I полугодие. Чистая прибыль составила 28,2 млрд руб. Процентные доходы банка составили 34,1 млрд руб. Прибыль до налогообложения достигла 36,1 млрд руб. По итогам II квартала чистая прибыль составила 13,5 млрд руб. Показатели за аналогичные периоды в 2022 году банк не раскрывал, но в сравнении с предыдущими годами можно отметить весьма сильную динамику роста.

Решение ЦБ РФ приостановить операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила пока не оказывает влияние на рубль. Согласно информации в проекте ЦБ РФ «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», регулятор допускает в условиях плавающего курса проведение операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности. Однако ЦБ также напоминает, что не устанавливает целевые ориентиры и ограничения по уровню курса рубля, или темпам его изменения. Впрочем, это уже давно очевидный факт, но, по сути, негативная динамика рубля начала формироваться с начала весны, когда активизировался импорт, а некоторые экспортёры получили право сохранять свою внешнюю выручку на зарубежных счетах. Поэтому посыл регулятора на зависимость курса от торгового баланса и валютного предложения на рынке имеет место быть, но не раскрывает всей ситуации.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 98,79 (+1,36%),

EUR/RUB – 108,39 (+0,78%),

CNY/RUB – 13,599 (+1,00%).

Европейские индексы преимущественно снижались. Относительно позитивные данные по инфляции в США не смогли успокоить инвесторов, так как европейские компании могут столкнуться со спадом продаж на крупном китайском рынке. Проблемы в секторе китайской недвижимости негативно сказываются на бумагах сектора базовых материалов. Также под давлением европейские бумаги сектора недвижимости. Из отдельных историй отметим рост бумаг UBS AG более чем на 4% после заявления банка о том, что ему не потребуются государственные гарантии для спасения Credit Suisse. В Великобритании пересмотрели оценку ВВП за II квартал. Рост составил 0,4% в годовом выражении при ожиданиях 0,2%. В квартальном выражении рост составил 0,2% при ожиданиях нулевого изменения.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7524,88 п. (-1,23%),

DAX - 15851,16 п. (-0,91%),

CAC 40 - 7339,92 п. (-1,26%).

МЭА допускает дальнейший рост цены на нефть

Нефть взбодрилась на прогнозах МЭА. В агентстве полагают, что в III квартале мировые коммерческие запасы могут сокращаться со скоростью 2,2 млн баррелей в сутки, если ОПЕК+ сохранит текущие параметры добычи, а также на 1,2 млн баррелей в день в IV квартале. Соответственно, такая динамика запасов может спровоцировать дальнейший рост цен. Меж тем в 2024 году прирост спроса на нефть может замедлиться до 1 млн баррелей в сутки на фоне исчезновения эффекта выхода из пандемии, а также распространения электромобилей. Прогноз снижен на 150 тыс. баррелей. К слову, накануне ОПЕК выдала совершенно иной прогноз с ожиданиями роста спроса в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки. В 2023 году МЭА ожидает рост спроса на 2,2 млн баррелей по сравнению с 2,44 млн баррелей в прогнозе ОПЕК. Таким образом, средний спрос в 2023 году составит рекордные 102,2 млн баррелей в сутки, а Китай будет отвечать за 70% прироста потребления.

По состоянию на мск:

Brent - $86,84 (+0,51%),

WTI - $83,16 (+0,41%),

Алюминий - $2170,5 (-1,54%),

Золото - $1947,2 (+0,03%),

Никель - $20235 (-0,81%).

Инфляция в США кажется более упорной

Базовый индекс цен производителей США не изменил темпы роста в июле, оставшись на уровне 2,4%, хотя ожидалось снижение до 2,3%. Общий PPI ускорил рост до 0,8% с 0,2% в июне при прогнозе 0,7%.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,2% в Dow Jones до 0,6% в NASDAQ. Как и накануне, статистика по инфляции не позволяет говорить о её устойчивом замедлении. Соответственно, намеки ФРС, что ставка всё ещё может быть повышена, имеют под собой основания.