ПСБ: Короткие ОФЗ сохраняют потенциал роста доходности

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В пятницу на фоне дальнейшего ослабления рубля давление на кривую ОФЗ сохранилось. Наибольший рост доходности наблюдался в коротких годовых госбумагах из-за усиления проинфляционных рисков и ожиданий по масштабу повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. В результате, доходность годовых бумаг достигла 9,36% (+10 б.п.), на более дальних сроках рост составил порядка 1 б.п. (10,85% по 5-летним ОФЗ, 11,3% - по 10-летним).

На валютном рынке сохраняется повышенная нервозность, в результате чего видим риски продолжения тренда прошлой недели, что будет способствовать дальнейшей переоценки кривой ОФЗ (преимущественно коротких бумаг).

С учетом ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР до 10% на ближайших заседаниях, целью по доходности ОФЗ срочностью 1 год видим уровень ~10% годовых (потенциал роста доходности +65 б.п.), 3-5 лет - 10,5 – 11,0% годовых (+10-20 б.п.). Дальнейшая динамика госбумаг во многом будет определяться стабилизацией валютного курса и сигналами со стороны ЦБ.