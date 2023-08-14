ПСБ: Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу на новых годовых максимумах, поднявшись к окончанию вечерней сессии выше отметки 3165 пунктов

При этом объёмы торгов резко сократились, составив по итогам дня 68,2 млрд руб., что на 17% ниже среднего значения за неделю. Среди ключевых сегментов в лидерах роста вновь оказались бумаги нефтегазового сектора на фоне продолжающегося отката рубля и позитивной конъюнктурой на рынке нефти. Лучше остальных здесь были акции Сургутнефтегаза, Газпром нефти и Роснефти, рост которых превысил 2%. Оказались хуже рынка, показав небольшое снижение, лишь бумаги Газпрома и Башнефти.

Выделялся также транспортный сектор, после небольшой коррекции вернулись к росту акции ДВМП, продолжили восходящую динамику расписки Globaltrans. Неплохо выглядели также некоторые сегменты, где компании ориентированы на внутренний рынок. Отметим заметно прибавившие бумаги застройщиков, а также акции из потребсектора. Из отдельных бумаг выделим снизившиеся акции РУСАЛа после публикации ожидаемого слабых результатов за I полугодие 2023 г. Выше 90 руб. поднялись бумаги АЛРОСА в ожидании публикации финансовых результатов и появления информации по дивидендам за первое полугодие. Акции Globaltruck в очередной раз выросли на десятки процентов без каких-либо значимых новостей.

Ожидаем сегодня продолжения роста индекса МосБиржи, ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3200 пунктов. Двигать рынок вверх должны акции нефтегазового сектора, поддержку окажут также другие бумаги, которые ориентированы на экспорт. Из значимых событий отметим сегодняшнюю публикации финансовых результатов АЛРОСА, а также возможную публикацию рекомендации по дивидендам за первое полугодие СД Белуги и Татнефти.