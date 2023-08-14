«Открытие»: Новые проблемы в Китае негативно отразятся на широком наборе активов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Новые проблемы в Китае негативно отразятся на широком наборе активов

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. В КНР продолжаются проблемы застройщиков, которые могут усилиться из-за спада кредитования. Нефть нацелилась на коррекцию после семи недель роста. Подобный утренний фон намекает на то, что российский рынок начнёт неделю со снижения в район 3100 пунктов по индексу МосБиржи. Впрочем, поддержку акциям может оказать рубль.

Проблемы застройщика Country Garden могут спровоцировать полноценный кризис в секторе недвижимости КНР

Новую неделю азиатские рынки начинают весьма активным снижением. В Китае продолжаются проблемы с крупнейшим частным застройщиком Country Garden. Торги бондами компании, номинированными в юанях, были приостановлены. На этом фоне акции Country Garden провалились на 15% в утренние часы, что привело к снижению индекса недвижимости в Гонконге более чем на 4%. Ко всем прочим экономическим проблемам добавилось сокращение объёма новых кредитов в июле, хотя Народный Банк даже пошёл на снижение ставок. Также появились сообщения о том, что Zhongrong International Trust придерживает выплаты по инвестиционным продуктам, что может стать предвестником кризиса ликвидности.

Японский рынок также оказался под давлением, поскольку слабость экономики КНР способна негативно отразиться на доходах экспортёров. Не смогла спасти ситуацию иена, которая ослабла до 9-месячного минимума около 145 за доллар. Акции Toyota Motor теряли более 0,9%, а Honda Motor почти 4,6%. В полупроводниковом секторе пессимизм вновь связан с новыми ограничениями США на поставки высокотехнологичной продукции в Китай. Бумаги производителя тестового оборудования Advantest Corp. Снижались на 3,8%, а производителя литографического оборудования Tokyo Electron на 0,8%.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 32054,43 п. (-1,29%),

Hang Seng - 18634,98 п. (-2,31%),

Shanghai Composite - 3157,90 п. (-0,98%).

Риски коррекции в нефти повышаются после семи недель роста

Нефть завершала предыдущие семь недель ростом. Однако очередные негативные сигналы из Китая усиливают вероятность коррекции. Впрочем, структура бэквордации в нефтяных фьючерсах сохраняется, а разрыв остаётся существенным. Октябрьский Brent на $0,65 дороже ноябрьского, на $1,21 дороже декабрьского и на $1,69 январского. Соответственно, структура указывает на присутствие недостаточного предложения в свете действий ОПЕК+. В МЭА оценивают дефицит поставок в III квартале на уровне 2,2 млн баррелей в сутки. Поэтому перспективы коррекции присутствуют, но вряд ли можно будет говорить о зарождении нисходящего тренда.

По состоянию на 8:40 мск: