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ПСБ: Евро и доллар обновили максимумы с марта прошлого года

В пятницу по итогам торгов на Московской Бирже евро и доллар обновили максимумы с марта прошлого года и вплотную приблизились к очередным "круглым" уровням, 100 и 110 руб., соответственно.

Уверенно вырос и курс юаня, достигнув 13,7 руб.

Ослабление рубля к ключевым валютам происходило при заметном повышении объемов торгов парой доллар-рубль с поставкой "завтра". Они превысили 1,34 млрд долл., впервые с конца июня. Мы продолжаем связывать текущую фазу, в первую очередь, с сформированными дисбалансами платежного баланса (ограниченность предложения валюты со стороны экспортеров при устойчивом спросе со стороны импортеров). Возможно, текущие уровни, несмотря на перепроданность российской валюты, способствуют активизации покупок и со стороны спекулятивных участников, настраивая на сохранение повышенной волатильности и торговой активности на валютном рынке.

В ближайшей перспективе вероятны попытки взлета курса доллара к следующему целевому уровню 105 руб., однако ожидаем, что они будут носить краткосрочный характер. Так как эта зона выглядит неоправданной с фундаментальной точки зрения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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