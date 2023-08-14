ПСБ: Индекс МосБиржи продолжит движение вверх к отметке 3200 пунктов

Облигации

Короткие ОФЗ сохраняют потенциал роста доходности.

В фокусе

Перспективы рубля

В пятницу по итогам торгов на Московской Бирже евро и доллар обновили максимумы с марта прошлого года и вплотную приблизились к очередным "круглым" уровням, 100 и 110 руб., соответственно. Уверенно вырос и курс юаня, достигнув 13,7 руб.

Ослабление рубля к ключевым валютам происходило при заметном повышении объемов торгов парой доллар-рубль с поставкой "завтра". Они превысили 1,34 млрд долл., впервые с конца июня. Мы продолжаем связывать текущую фазу, в первую очередь, с сформированными дисбалансами платежного баланса (ограниченность предложения валюты со стороны экспортеров при устойчивом спросе со стороны импортеров). Возможно, текущие уровни, несмотря на перепроданность российской валюты, способствуют активизации покупок и со стороны спекулятивных участников, настраивая на сохранение повышенной волатильности и торговой активности на валютном рынке.

В ближайшей перспективе вероятны попытки взлета курса доллара к следующему целевому уровню 105 руб., однако ожидаем, что они будут носить краткосрочный характер. Так как эта зона выглядит неоправданной с фундаментальной точки зрения.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу на новых годовых максимумах, поднявшись к окончанию вечерней сессии выше отметки 3165 пунктов. При этом объёмы торгов резко сократились, составив по итогам дня 68,2 млрд руб., что на 17% ниже среднего значения за неделю. Среди ключевых сегментов в лидерах роста вновь оказались бумаги нефтегазового сектора на фоне продолжающегося отката рубля и позитивной конъюнктуры на рынке нефти. Лучше остальных здесь были акции Сургутнефтегаза, Газпром нефти и Роснефти, рост которых превысил 2%. Оказались хуже рынка, показав небольшое снижение, лишь бумаги Газпрома и Башнефти. Выделялся также транспортный сектор, после небольшой коррекции вернулись к росту акции ДВМП, продолжили восходящую динамику расписки Globaltrans. Неплохо выглядели также некоторые сегменты, где компании ориентированы на внутренний рынок. Отметим заметно прибавившие бумаги застройщиков, а также акции из потребсектора. Из отдельных бумаг выделим снизившиеся акции РУСАЛа после публикации ожидаемого слабых результатов за I полугодие 2023 г. Выше 90 руб. поднялись бумаги АЛРОСА в ожидании публикации финансовых результатов и появления информации по дивидендам за первое полугодие. Акции Globaltruck в очередной раз выросли на десятки процентов без каких-либо значимых новостей.

Ожидаем сегодня продолжения роста индекса МосБиржи, ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3200 пунктов. Двигать рынок вверх должны акции нефтегазового сектора, поддержку окажут также другие бумаги, которые ориентированы на экспорт. Из значимых событий отметим сегодняшнюю публикации финансовых результатов АЛРОСА, а также возможную публикацию рекомендации по дивидендам за первое полугодие СД Белуги и Татнефти.

Россиискии рынок облигации

В пятницу на фоне дальнейшего ослабления рубля давление на кривую ОФЗ сохранилось. Наибольший рост доходности наблюдался в коротких годовых госбумагах из-за усиления проинфляционных рисков и ожиданий по масштабу повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. В результате, доходность годовых бумаг достигла 9,36% (+10 б.п.), на более дальних сроках рост составил порядка 1 б.п. (10,85% по 5-летним ОФЗ, 11,3% - по 10-летним).

На валютном рынке сохраняется повышенная нервозность, в результате чего видим риски продолжения тренда прошлой недели, что будет способствовать дальнейшей переоценки кривой ОФЗ (преимущественно коротких бумаг).

С учетом ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР до 10% на ближайших заседаниях, целью по доходности ОФЗ срочностью 1 год видим уровень ~10% годовых (потенциал роста доходности +65 б.п.), 3-5 лет - 10,5 – 11,0% годовых (+10-20 б.п.). Дальнейшая динамика госбумаг во многом будет определяться стабилизацией валютного курса и сигналами со стороны ЦБ.



Корпоративные и экономические события

РУСАЛ отчитался по МСФО за I полугодие 2023 года



Результаты компании оказались ожидаемо плохими. Важные показатели:

• Выручка: -16,9% г/г, до 5,9 млрд долл.

• Скорректированная EBITDA: -84% г/г, до 290 млн долл.

• Маржинальность по EBITDA: 4,9%, на 20,4 п.п. ниже значения 2022 г.

• Скорректированная чистая прибыль: -54,3% г/г, до 315 млн долл.



Наше мнение: на снижении показателей РУСАЛа сказывается падение цен на алюминий (на LME стоимость на 24,2% ниже значений 2022 г.) и проблемы с ресурсной базой. Компания потеряла возможность использовать собственный глинозёмный актив в Николаеве и вынуждена закупать сырьё у третьих лиц, что увеличивает себестоимость производства. Свободный денежный поток составил -181 млн долл., в 2022 году FCF также был отрицательным – чуть менее 1,5 млрд долл. Ситуация улучшилась, но показатель далек от комфортных значений. При этом в прошлом году РУСАЛ получил дивиденды от Норникеля, что компенсировало слабые финансовые результаты. Объем продаж первичного алюминия и сплавов увеличился до 1,9 млн т, в 2022 г. – 1,8 млн т. Это позитивный фактор. География продаж существенно не изменилась. Структура выручки РУСАЛа: СНГ и Азия – по 33%, Европа – 31% (в 2022 г. – 40%). Влияние на акции. Из-за слабого рубля фактического влияния на финансовые результаты РУСАЛа нет, так как доходы и основные расходы номинированы в валюте. Триггером для роста бумаг может быть восстановление цен на алюминий и появление новостей о приобретении глинозёмных заводов.



Магнит выкупил акции у нерезидентов на 36,4 млрд рублей



Магнит выкупил у зарубежных инвесторов, владевших акциями через российскую инфраструктуру, 16,91 млн акций, или 16,6% компании. При этом продолжаются расчеты с держателями-нерезидентами, владеющими акциями через Euroclear. На выкуп акций у нерезидентов компания направила 37,4 млрд руб. В сообщении Магнита говорится, что у компании есть возможность произвести дополнительный выкуп акций у акционеров-нерезидентов.



Наше мнение: новость позитивна для компании. Магнит провел обратный выкуп на выгодных условиях, что уже отражалось на росте акций. При этом наличие потенциала для дополнительного выкупа может поддержать бумаги компании, которые фундаментально недооценены. По нашим оценкам, фундаментальная стоимость акции находится около 6500 руб. Мы рекомендуем покупать бумаги Магнита, однако отмечаем риски, связанные с публикацией отчетности в срок.



Акционеры VK утвердили редомициляцию с Британских Виргинских островов в РФ



Акционеры и совет директоров VK утвердили редомициляцию компании с Британских Виргинских островов в Россию; кроме того, было утверждено решение провести делистинг ГДР и еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи. Прекращение листинга на LSE ожидается 12 сентября.



Наше мнение: это положительная новость для акций, потому что снимает риски, связанные с регистрацией компании в иностранной юрисдикции. Но заметной реакции в бумагах не стоит ждать, так как событие было в целом прогнозируемое. Совет директоров одобрил такую возможность в феврале 2023 г. Что касается выплаты дивидендов, то в ближайшие годы это вряд ли произойдет с учетом активной инвестиционной деятельности компании.