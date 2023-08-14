«Открытие»: Основным фактором роста вновь выступает динамика рубля

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок демонстрировал рост в первой половине понедельника. Основным фактором вновь выступает динамика рубля. Соответственно, главный вклад в повышение индексов вносят акции экспортёров. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 63,8 млрд руб.

По состоянию на 15:40 мск индекс МосБиржи - 3215,36 п. (+1,90%), а индекс РТС - 999,5 п. (-0,14%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Газпром», привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти», GlobalTrans и привилегированные «Сургутнефтегаз». Аутсайдерами дня оказались «Алроса», VK и «Ростелеком».

Снижение акций «Алроса» (ALRS) обусловлено слабой отчётностью. Прибыль алмазной компании по МСФО в I полугодии снизилась на 35% до 55,57 млрд руб. Выручка от продаж выросла на 0,15% до 188,16 млрд руб. Прибыль от основной деятельности снизилась на 21% и составила 73,46 млрд руб.

Порадовала «Белуга» (BELU). Совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивиденды из нераспределённой чистой прибыли за I полугодие в размере 320 руб на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов рекомендована на 29 сентября. Сам же вопрос о дивидендах будет рассмотрен в рамках ВОСА 18 сентября.

Ситуация с рублём не меняется, хотя для рынка акции это остаётся сильным фактором поддержки. При этом в ЦБ РФ пока не видят рисков для финансовой стабильности. Меж тем советник президента РФ Максим Орешкин опубликовал колонку, в которой высказался в пользу крепкого рубля. «Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль», - написал он. Без комментариев.

По состоянию на 15:40 мск:

USD/RUB – 101,39 (+1,98%),

EUR/RUB – 110,62 (+1,70%),

CNY/RUB – 13,888 (+1,41%).

Базовые материалы и энергетика не дают европейским индексам расти

Европейские индексы пытались расти. Под давлением были секторы базовых материалов и энергетики (нефти и газа), реагирующие на снижение цен на металлы и нефть из-за опасений по поводу китайской экономики. Рост сосредоточился в акциях здравоохранения и телекоммуникациях. Акции Philips, который производит широкую номенклатуру медицинской техники, повышались более чем на 5% на новостях о том, что голландская инвестиционная компания Exor NV выкупила 15% бумаг Philips. Индекс телекоммуникаций прирастал во многом благодаря бумагам Deutsche Telekom, которые повышались на 1,5%.

По состоянию на 15:40 мск:

FTSE 100 - 7481,30 п. (-0,57%),

DAX - 15862,25 п. (+0,19%),

CAC 40 - 7329,31 п. (-0,15%).

Китайские проблемы негативно влияют на нефть

Нефть отошла от утренних минимальных значений, которые были достигнуты на фоне падения азиатских рынков. Проблемы в строительном секторе Китая сохраняются и даже усиливаются. Застройщик Country Garden приостановил торги 11 выпусками юаневых облигаций. Соответственно, на рынке обеспокоены, что углубление проблем в строительном секторе может также привести к снижению спроса на нефть. С другой стороны, на рынке присутствует дефицит предложения, на что указывает структура бэквордации в нефтяных фьючерсах. В МЭА оценивают текущий разрыв спроса и предложения на уровне 2,2 млн баррелей в день. Поэтому пока можно говорить лишь о вероятности коррекции, но не о формировании нисходящего тренда.

По состоянию на 15:40 мск:

Brent - $85,95 (-0,99%),

WTI - $82,30 (-1,07%),

Алюминий - $2145 (-1,54%),

Золото - $1939,2 (-0,28%),

Никель - $20055 (-1,09%).

Tesla рискует спровоцировать очередную ценовую войну на рынке электромобилей

Фьючерсы на основные индексы США указывали на небольшое снижение рынка в начале дня в пределах 0,1%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 4,16%. Новости из Китая продолжают беспокоить инвесторов, но также растут ожидания, что власти КНР начнут более активно стимулировать экономику.

На утренних торгах акции US Steel повышались более чем на 30%. Компания отказалась от предложения на поглощение со стороны Cleveland-Cliffs. Вместо этого менеджмент намерен пересмотреть стратегию развития и изучить другие варианты. Акции производителя электромобилей и грузовиков Nikola провалились на 17% после сообщения об отзыве партии машин из-за проблем с батареями. Бумаги Tesla снижались на 2% после новостей об очередном снижении цен в Китае.