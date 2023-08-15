Комментарии

Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего в 2023 году рыночного выпуска облигаций ГК «Автодор» объемом более 25 млрд руб. 11 августа 2023 года состоялся сбор заявок на размещение облигации Государственной компании «Автодор» (ГК «Автодор») серии БО-005P-03 объемом 25 237 500 000 руб. со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день, номинальной стоимостью 1 000 руб. Эмитент установил ориентир ставки купона на уровне 12,17% годовых. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил разместить выпуск в полном объеме. Интерес проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов. «В текущих непростых рыночных условиях ГК «Автодор» удалось привлечь существенный объем спроса. Данный выпуск облигаций является крупнейшим рыночным выпуском компании с начала 2023 года», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка. Размещение облигаций на Московской Бирже и расчеты по сделке запланированы на 16 августа 2023 года. Россельхозбанк является долгосрочным партнером ГК «Автодор» на рынке капитала. Начиная с 2022 года банк выступил организатором 6 выпусков облигаций компании общим объемом 88 млрд руб.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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