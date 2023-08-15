ПСБ: В ближайшие дни рубль продолжит восстанавливать свои позиции к ключевым валютам, вероятно, достаточно активно

Евгений Локтюхов, ПСБ:

Вчера ситуация на валютном рынке развивалась достаточно динамично. В первой половине дня рубль продолжил инерционно слабеть к ключевым валютам - курсы доллара и евро достигали 101,75 и 111,42 руб соответственно, обновив максимумы с конца марта прошлого года. К середине дня спрос на валюту стал ощутимо снижаться, - волатильность и торговые обороты начали снижаться. А ближе к концу дня стало известно, что Банк России во вторник утром проведет внеочередное заседание по ключевой ставке и в 10:30 объявит свои решение, после чего начался массовый сброс валют, уронивший доллар к 97,66 рублям, а евро - к 107 рублям. Сегодня утром курс доллара продолжает падать и торгуется у 96 рублей, тяготея к уходу на более низкие уровни.

Мы ждем от Банка России заметного повышения ставки, рассчитываем также на дополнительные меры, направленные на ограничение профицита рублевой ликвидности. Ужесточение политики регулятора, на наш взгляд, способно сформировать пространство для восстановления позиций российской валюты, выглядящей не вполне оправданно слабой. Причем для достаточно резкого. Так, рассчитываем на выход курса доллара к 90-93 руб. уже сегодня-завтра, причем сценарий отката американской валюты в 80-90 руб. в случае принятия Банком России комплекса мер по снятию давления на рубль выглядит вполне реалистично.