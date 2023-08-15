Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent после уверенного роста с конца июня к 88 долл./барр. немного отступают, ближайший фьючерс торгуется по 86,37 долл./барр. Но о развороте речи не идет - скорее краткосрочное снижение перед новым рывком. Мы считаем, что дефицит предложения сырья в мире, сезонный спрос, отсутствие явных триггеров к ужесточению политики ФРС и стимулирование экономики Китая создают предпосылки для продолжения роста цен на нефть к 90 долл./барр.

Экономическая статистика по КНР за июль по промпроизводству и розничным продажам вышла, конечно, слабее, чем в прошлом месяце, но ЦБ неожиданно снизил ставку по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,5% годовых с 2,65%. Также ЦБ влил в финсистему 401 млрд юаней ($55,43 млрд) в рамках этой программы. Базовая ставка (LPR) также может быть снижена на следующей неделе (сейчас 3,55%). Это может способствовать активизации внутреннего спроса и поддержать рост экономики Китая, а значит и спрос на нефть.