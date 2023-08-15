ПСБ: Индекс МосБиржи продолжит снижение

Облигации

Ждем сегодня повышение ключевой ставки до 10,0%-10,5% годовых.

В фокусе

Банк России заседает сегодня в 10.30!



Банк России проведет сегодня внеочередное заседание совета директоров. Поводом стала ситуация с курсом рубля, которая может нести угрозу финансовой стабильности. Лучше действовать на опережение.



Первые шаги были связаны с приостановкой бюджетного правила до конца года.



Что ждать сейчас?

• Повышение ключевой ставки. Рубли должны стать дороже, чтобы ограничить спрос, в том числе на импорт.

• Ключевую ставку за один раз не повысишь, иначе придется повышать так сильно, что остановится рост экономики. Поэтому, чтобы усилить сдерживающее влияние на кредитную активность, ЦБ РФ может принять ряд мер, направленных на ограничение профицита рублевой ликвидности. Например, повысить ставки по обязательному резервированию.

• Не исключено, что будут ужесточены правила по трансграничному движению капитала.



Посмотрим, какую комбинацию и степень мер ужесточения запустит ЦБ. Ждать осталось недолго. Наш прогноз по ставке – 10–10,5%.



Ужесточение политики регулятора, на наш взгляд, способно сформировать пространство для восстановления позиций российской валюты, выглядящей не вполне оправданно слабой. Причем для достаточно резкого. Так, рассчитываем на выход курса доллара к 90-93 руб. уже сегодня-завтра, причем сценарий отката американской валюты в 80-90 руб. в случае принятия Банком России комплекса мер по снятию давления на рубль выглядит вполне реалистично.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вчера смог переписать годовые максимумы, но полностью растерял рост последних трёх дней из-за появления новостей о внеплановом заседании ЦБ. Инвесторы начали активно закрывать позиции, причём не только в бумагах экспортёров, но и в акциях компаний, ориентированных на внутренний рынок. Это стало ещё одним сигналом об неустойчивости рынка в текущих условиях. Объём торгов вырос почти в 1,6 раза, достигнув отметки 174,4 млрд руб., чуть ниже рекордного показателя, который был 4 августа.

Абсолютно все сегменты снизились по итогам дня. Примечательно, что лучше остальных был нефтегазовый сектор, который активно рос в том числе и из-за откатывающегося рубля в предыдущие сессии. Аутсайдером стали бумаги Сургутнефтегаза, в частности «префы» компании, рост которых напрямую зависит от котировок пары доллар-рубль. Довольно сильно просели также акции ЛУКОЙЛа, Роснефти и НОВАТЭКа. В то же время показали положительную динамику по итогам дня бумаги Газпрома, Газпром нефти, обыкновенные акции Башнефти и привилегированные бумаги Татнефти. Хуже остальных выглядел финансовый сектор. Практически все бумаги, входящие сюда снизились сильнее, чем индекс. Довольно сильно откатились акции из сектора горной добычи и металлургии. Акции АЛРОСА потеряли почти 5%. Помимо публикации финансовой отчётности за I полугодие, которая не понравилась инвесторам, сказалось и сильное укрепление рубля. Единственным исключением здесь стали бумаги ТМК, которые вопреки всему продолжили расти. Отдельно выделим подскочившие акции Черкизово на фоне появления информации о заседании СД, на котором будет обсуждаться вопрос выплаты дивидендов за первое полугодие. По нашим оценкам, они могут составить порядка 150-180 руб./акцию.

Ожидаем сегодня продолжения снижения индекса МосБиржи. Есть высокие риски того, что дальнейшее укрепление рубля приведёт к ещё большой фиксации позиции в ключевых бумагах. Это в свою очередь может привести к снижению индекса к первой целевой отметке в рамках текущей коррекции – 3000 пунктов.

Россиискии рынок облигации

Объявление внеочередного заседания Центробанка, итоги которого будут озвучены сегодня в 10:30, привело к существенным движениям рубля и кривой ОФЗ в ожидании повышения ключевой ставки. Так, по итогам понедельника доходность коротких годовых госбумаг выросла сразу на 64 б.п. - до 10,0% годовых, 5-летних - на 20 б.п. (11,05%), 10-летних - на 6 б.п. (11,36%).

Ожидаем, что ЦБ применит комплекс мер - помимо повышения ставки могут быть увеличены нормы резервирования для банков и/или введены дополнительные трансграничные движения капитала.

При этом резкого повышения ставки не ждем - нельзя остановить рост экономики, а также необходимо оставить пространство для дополнительного маневра на сентябрьском заседании. Ожидаем, что ставка будет повышена до 10,0%-10,5% годовых.

Посмотрим, какую комбинацию и степень мер ужесточения запустит ЦБ и на сколько жестким окажется его сигнал. Если рынок поверит в эффективность мер регулятора, доходности госбумаг сроком 5-7 лет сегодня могут скорректироваться вниз.



Корпоративные и экономические события

АЛРОСА опубликовала финансовую отчётность за I полугодие



Выручка копании за I полугодие 2023 г. оказалась на сопоставимом уровне в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – 188,2 млрд руб. (+0,2% г/г). В то же время чистая прибыль компании сократилась до 55,6 млрд руб., упав на 35% г/г. Свободный денежный поток АЛРОСА снизился на 35%, составив по итогам 6 месяцев 19,8 млрд руб.

Наше мнение: АЛРОСА не раскрывает ни структуру продаж, не объём реализованной продукции. Слабый рубль позволил компании немного нарастить выручку, несмотря на то, что цены на алмазную продукцию снижаются уже больше года. Итоговый показатель за первое полугодие оказался рекордным за всю историю. Однако, судя по изменению запасов алмазов на балансе компании, можно говорить о том, что особых проблем со сбытом у АЛРОСА нет. По состоянию на 30 июня запасы готовой продукции были на отметке 46,8 млрд руб., что в целом соответствует нормальному значению для компании.

Валовая прибыль компании составила 89,6 млрд руб., снизившись на 14,1% г/г. Основная причина, это рост расходов, а конкретно увеличенные налоговые отчисления. АЛРОСА выплатила в совокупности 19 млрд руб. в виде увеличенного НДПИ. Без учёта этих отчислений, валовая прибыль составила бы 108,6 млрд руб., что лишь немного ниже рекордного значения 2016 года. Маржинальность по валовой прибыли в данном случае составляет 57,7%, что значительно лучше значений последних лет.

Причина падения чистой прибыли компании, за исключением роста себестоимости, это сокращение прочих доходов из-за курсовых разниц.

В случае, если АЛРОСА направит на выплату порядка 60% от чистой прибыли, то дивиденд может составить около 4,5 рубля, что эквивалентно 5% доходности на данный момент.

На наш взгляд, отчётность компании оказалась лучше, чем можно было ожидать, с учётом тех ограничений, которые были введены против АЛРОСА.



Совет директоров ПАО "Белуга групп" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 320 руб. на акцию



Дивиденды ПАО "Белуга групп" по итогам первого полугодия могут составить 320 рублей на акцию. Общая сумма - 3,65 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям, сообщает компания. Такую рекомендацию дал совет директоров ПАО на заседании в понедельник.



Наше мнение: акции Белуги реагировали вчера ростом на 2,5% на эту новость. Доходность формируется на уровне 5,4%. Реестр на получение дивидендов закроется 29 сентября, а с учетом нового режима торгов на Мосбирже Т+1 последний день для их получения – 28 сентября. Мы считаем бумаги Белуги интересными акциями роста.



Совет директоров группы "Черкизово" 15 августа рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие



Совет директоров ПАО "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, планирует 15 августа принять рекомендации по дивидендам за I полугодие 2023 года, сообщается в материалах компании.



Наше мнение: бумаги Черкизово росли на 40% на информации о возможных дивидендах, до 4991 руб. Позже они скорректировались, но остались в лидерах роста. Отчетности по МСФО за полугодие не было, но РСБУ вышла неплохой: чистая прибыль 7 млрд руб. против убытка в 223 млн руб. за 1П 2022 г. За прошлый год компания дивиденды не платила, последняя разовая выплата была в конце 2022 г. из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденд был равен 148,05 руб. на акцию. Учитывая слабый рубль, мы полагаем, что компания Черкизово могла неплохо заработать (по МСФО), что настраивает на возможность выплаты дивидендов. Мы ждем ~150–180 руб./акцию.