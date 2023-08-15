Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 15 августа: 101,0399 руб/доллар США и 110,6847 руб/евро

ЦБ РФ с 15 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 101,0399 руб.
  • 1 евро - 110,6847 руб.
  • 10 китайских юаней - 138,7410 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,8333 р. (2,89%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,7124 р. (2,51%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 3,3900 р. (2,50%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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