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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 августа: 6 223,4902 руб/1 г золота и 73,7100/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 223,4902 руб.
  • 1 грамм серебра - 73,7100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 959,3899 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 301,0200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 158,4202 р. (2,61%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7200 р. (2,39%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 114,5599 р. (4,03%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 294,2600 р. (7,34%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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