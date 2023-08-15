Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 августа: 6 223,4902 руб/1 г золота и 73,7100/1 г серебра ЦБ РФ с 15 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 223,4902 руб.

1 грамм серебра - 73,7100 руб.

1 грамм платины - 2 959,3899 руб.

1 грамм палладия - 4 301,0200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 158,4202 р. (2,61%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7200 р. (2,39%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 114,5599 р. (4,03%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 294,2600 р. (7,34%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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