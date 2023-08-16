«Открытие»: Признаки замедления китайской экономики всё же заставили нефть уйти в минус

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок показал существенную волатильность на старте торгов, но затем перешёл к росту. Волатильность, естественно, была связана с утренним укреплением рубля в ожидании решения ЦБ РФ. Регулятор повысил ставку на 350 базисных пункта, что можно назвать средним ожиданием по рынку. После решения рубль растерял свои утренние достижения и немного ослаб. Остальные факторы оказывали крайне малое влияние на динамику индексов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 68,1 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 3144,25 п. (+0,42%), а индекс РТС - 1006,38 п. (-0,30%).

Лидерами среди индексных бумаг были привилегированные «Сургутнефтегаз», OZON Holdings, «Роснефть», GlobalTrans, Fix Price. В минусе в середине торгов среди индексных акций оказались лишь ГК «ПИК».

Решение регулятора последовало после того, как в понедельник была опубликована колонка советника президента РФ Максима Орешкина, в которой говорилось о важности более крепкого рубля. Впрочем, действие регулятора также просматривалось на фоне устойчивого и долговременного ослабления россиянина. В итоговом заявлении отмечается, что инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Естественно, что также говорится об увеличении внутреннего спроса, превышающем возможности расширения выпуска, что усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания. Сохранение таких условий повышает риски отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Следующее заседание Банка России, в рамках которого будет рассматриваться вопрос ставки, запланировано на 15 сентября.

Теперь перейдём к корпоративным событиям. Акции «Ростелеком» (RTKM) демонстрировали рост более 2%. Минцифры РФ поддержало дивиденды «Ростелекома» в объёме, который был предложен самой компанией. Согласно данным «РИА Новости», объём выплат сопоставим с прошлогодними дивидендами, хотя конкретные цифры не приводились. За 2021 год «Ростелеком» выплатил дивиденды на сумму 15,9 млрд руб, или 4,56 руб на акцию.

X5 Retail (FIVE) своим финансовым отчётом, по сути, подтверждает уже известные операционные данные. Выручка в II квартале выросла на 19,2% до 772 млрд руб. Чистая прибыль розничной сети увеличилась на 15,9% до 29,48 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 3% до 60,5 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 7,8%. Бумаги X5 Retail прибавляли днём более 2,2%.

«Алроса» (ALRS) решила заняться не только алмазами, но и золотом, хотя первые останутся профильным продуктом компании. Добыча планируется совместно с алмазами на Мирнинско-Нюрбинском ГОК. Согласно информации в телеграмм канале компании, извлекать его будут из алмазоносных россыпей реки Ирелях. Геологоразведкой уже найдено 43 КГ металла.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 98,48 (+0,84%),

EUR/RUB – 107,62 (+0,53%),

CNY/RUB – 13,447 (+0,43%).

Рост зарплат в Великобритании спровоцировал очередное повышение доходностей бондов в Европе

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Негативный момент создают инфляционные данные. В Великобритании базовая оплата труда подскочила до очередного рекорда. Немедленно на это отреагировали доходности по всей Европе. Доходность 10-летних британских бондов подскочила до 4,63%. Наиболее сильное давление оказывалось на сектор недвижимости, который прямым образом зависит от ставок. Плюс инфляция в Швеции осталась на уровне 9,3% в июле, как и в июне, что предполагает дальнейшее повышение ставки местного ЦБ. Сектор базовых материалов терял около 1,3%, реагируя на слабую динамику роста производства в КНР. Также негативно реагировали бумаги люксовых производителей, поскольку темпы роста розничных продаж в КНР замедлились до 2,5% в июле. Меж тем британская торговая сеть Marks & Spencer удивила повышением прогноза по прибыли, что привело к росту её акций более чем на 7%. Из статистики отметим, что рост зарплат в Великобритании ещё не означает сильный рынок труда. Безработица в июне повысилась до 4,2% с 4,0% в мае. В Германии индекс текущих экономических условий снизился до -71,3 п. с -59,5 п. в июле, а вот индекс экономических настроений неожиданно повысился до -12,3 п. с -14,7 п. в августе.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7407,27 п. (-1,33%),

DAX - 15747,01 п. (-0,99%),

CAC 40 - 7259,27 п. (-1,22%).

Признаки замедления китайской экономики всё же заставили нефть уйти в минус

Нефть всё же не смогла стабилизироваться и отреагировала негативно на замедление производства в Китае. Меж тем нефтепереработка в КНР оказалась на третьем рекордном месте по объёмам в июле, или 14,87 млн баррелей в сутки. Вечером выйдет отчёт API, который может показать снижение запасов. Как минимум, в Минэнерго США ожидают снижение производства нефти в августе и сентябре.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $85,29 (-1,07%),

WTI - $81,35 (-1,41%),

Алюминий - $2141 (-0,12%),

Золото - $1935,1 (-0,22%),

Никель - $19930 (-0,60%).

Fitch снова угрожает снижением кредитных рейтингов десятков банков

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в августе до -19,0 п. с 1,1 п. в июле при ожиданиях снижения лишь до -1,0 п. Розничные продажи в США выросли за июль на 0,7% при ожиданиях роста на 0,4%. В соседней Канаде инфляция в июле ускорилась до 3,3% с 2,8% в июне при ожиданиях роста до 3,0%.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня в пределах 0,7%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам повысилась до 4,245%.

Мало неприятностей американскому инвестору относительно китайской экономики, но утром также поступило предупреждение от аналитиков Fitch Ratings, что могут быть снижены кредитные рейтинги десятков банков включая JPMorgan Chase (JPM). Естественно, что рост доходностей казначейских обязательств не добавляет оптимизма высокотехнологичным бумагам. Впрочем, акции Nvidia (NVDA) вновь дорожали на публикации в Financial Times, что Китай, Саудовская Аравия и ОАЭ проводят активные закупки оборудования для развития искусственного интеллекта.