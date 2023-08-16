ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3060-3100 пунктов

Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3060-3100 пунктов

Облигации

Предел повышения ключевой ставки достигнут или уже близок.



В фокусе



Предел повышения ставки может быть достигнут



Банк России повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. до 12% и смягчил сигнал относительно дальнейших перспектив ДКП. На данный момент ЦБ ограничился решением только по ставке (поэтому повышение столь сильное).

Возможно предел повышения ключевой ставки достигнут, или мы уже близки к нему.

Важным индикатором эффективности сегодняшних действий будет курс рубля. Отсутствие стабилизации курсового тренда может потребовать дополнительного повышения ставки.

Мы не уверены, что новая стоимость рублевых средств достаточное условие для полной стабилизации ситуации. Необходимы также меры по снижению профицита рублевой ликвидности. Возможно они последуют чуть позже.

Следующее заседание регулятора по ставке состоится 15 сентября.



Перспективы рубля



Вчера на валютном рынке наблюдалась исключительно высокая волатильность. Перед объявлением решения Банка России курс доллара находился под выраженным давлением, тяготея к 95 руб., но после - вернулся в росту, в ходе торгов даже пытаясь приблизиться к "круглой" отметке 100 руб. Лишь в самом конце сессии, на фоне повышения торговой активности, отражающей, судя по всему, продажи со стороны экспортеров, курс доллара чуть откатился и завершил день у отметки 97 руб., потеряв за день лишь 57 копеек.

Действительно, повышение лишь ключевой ставки, принципиально текущую расстановку сил на валютном рынке не изменяет, создавая лишь условия для постепенного охлаждения. Поэтому сценарий резкого укрепления рубля вчера реализовать не удалось. Но регулятор все-таки показал, что ему небезразлична волатильность рубля, усиливающая инфляционные риски. Более того, уже вчера вечером СМИ сообщили, что российские власти обсуждают с экспортерами меры по увеличению предложения валюты на рынке, необходимые для стабилизации курса рубля, причем не исключается возврат к обязательной продаже валютной выручки.

Перспектива активизации экспортеров на фоне готовности властей предпринимать более активные действия для поддержания позиций рубля, на наш взгляд, будет, хотя бы временно, способствовать остыванию валютного рынка. Сегодня ждем, что курс доллара останется в диапазоне 95-100 руб., но будет находиться под давлением. Вероятность отката в ближайшие дни доллара к 90-93 руб. мы по-прежнему оцениваем как высокую, не исключая отката американской валюты "под" отметку 90 руб. в случае запуска властями дополнительных мер по поддержке рубля и/или появления заметного навеса предложения валюты со стороны экспорта.

Россиискии рынок акции

После просадки в понедельник индекс МосБиржи начал вчерашние торги ростом, но к окончанию вечерней сессии всё растерял из-за появившихся новостей касающихся валютного рынка. Ключевым событием стало внеочередное заседание ЦБ, на котором регулятор решил поднять ставку до 12%. В то же время индекс МосБиржи ещё до объявления решения Банка России довольно сильно подрос, вероятно, участники торгов решили, что откат в понедельник был слишком сильный, поэтому инвесторы вернулись к покупкам подешевевших бумаг. Торги проходили в позитивном ключе, однако появившиеся ближе к окончанию основной сессии сообщения о том, что власти обсуждают меры по стабилизации рубля привели к новой волне продаж на российском рынке акций. В целом, бумаги завершили день разнонаправленно, но если смотреть детально, то подавляющее большинство из них сильно снизились со своих внутридневных пиков. Аутсайдером стали девелоперы на фоне ужесточения ДКП, что приведёт к росту ставкам по ипотеке и, как следствие, к сокращению спроса на новостройки. Исключениям в данном случае являются льготные программы. Отдельно выделим акции МосБиржи, которые стали лидерами торгов, так как компания увеличивает прибыль за счёт возросших объёмов торгов и роста процентных доходов из-за повышения ключевой ставки. Из значимых корпоративных новостей отметим опубликованные вчера сильные финансовые результаты X5 Retail Group за II квартал. Неплохой операционный отчёт представил также О’КЕЙ. СД Татнефти рекомендовал выплатить 27,54 руб./акцию в качестве дивидендов за первое полугодие, бумаги компании никак не отреагировали на это событие.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3060-3100 пунктов. На фоне ситуации на валютном рынке, мы считаем, что сейчас стоит воздержаться от покупок акций экспортёров, так как есть высокая вероятность дальнейшего укрепления рубля. Наиболее уязвимо в данном случае выглядят бумаги из сектора горной добычи и металлургии: АЛРОСА, РУСАЛ и Норникель.

Россиискии рынок облигации

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. до 12% и смягчил сигнал относительно дальнейших перспектив ДКП. На этом фоне короткие годовые ОФЗ выросли в доходности на 77 б.п. (10,77%), среднесрочные 5-летние бумаги на 10 б.п. (11,15%), а 10-летние снизились на 1 б.п. (11,35%).

ЦБ пока ограничился решением только по ставке, поэтому повышение столь сильное. Возможно, предел повышения ключевой ставки достигнут или уже близок. При этом, дополнительные меры по стабилизации валютного курса (например, дополнительные ограничения по движению капитала), возможно, последуют чуть позже.

В этом ключе доходность годовых ОФЗ может продолжить переоцениваться ближе к уровню ключевой ставки. По среднесрочным и длинным ОФЗ ожидаем консолидацию котировок на достигнутых уровнях – инвесторы будут оценивать эффективность мер регулятора. Дополнительную поддержку длинным ОФЗ сегодня оказала отмена аукционов Минфина.



Корпоративные и экономические события



СД Татнефти рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 27,54 руб. на акцию, на уровне консенсуса



Совет директоров Татнефти на заочном заседании рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.



Наше мнение: рекомендация по дивидендам на уровне наших ожиданий и консенсуса Интерфакса. Доходность формируется на уровне 4,7%. Реестр для получения дивидендов закроется 11 октября.



Х5 представила финансовые результаты за 2 кв. по МСФО.



Ключевые показатели (до применения стандарта МСФО 16):

Выручка: 772 млрд руб., +19,2% г/г

Скорр.EBITDA: 60,5 млрд руб., -3% г/г

Рентабельность по скорр.EBITDA: 7,8%, -179 б.п.

Чистая прибыль: 29,49 млрд руб., +15,9% г/г



Наше мнение: финансовые итоги 2 кв. оказались хорошими. Но это и было ожидаемо, учитывая опубликованные ранее операционные результаты. Компания превзошла консенсус Интерфакса по скорректированной EBITDA. Мы видим улучшение показателей кв/кв, а снижение скорр.EBITDA г/г обусловлено более высокой базой прошлого года, а также увеличением общих и коммерческих расходов. Чистая прибыль г/г выросла за счет сокращения чистых финансовых расходов и расходов по уплате налога на прибыль. Пятерочка и Чижик, а также сегмент диджитал продолжают выступать основными драйверами роста бизнеса Х5. Акции реагировалина отчетность ростом более, чем на 2%. В целом, компания нам импонирует, и мы видим эффект от выстроенной стратегии развития (фокус на актуальных в текущей ситуации форматах дискаунтеров и активные сделки m&a для экспансии в регионах). Но сдерживающим моментом для инвесторов по-прежнему считаем регистрацию компании в иностранной юрисдикции, а значит и отсутствие дивидендов.



Выручка "О`Кей" во II квартале выросла на 0,4%, до 49,7 млрд рублей



Ритейлер "О`Кей" во II квартале 2023 года увеличил чистую розничную выручку на 0,4%, до 49,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка повысилась за счет роста выручки дискаунтеров "Да!" и онлайн-продаж "О'Кей".

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) группы во II квартале снизились на 3,7% вследствие снижения трафика на 4,1%. В то же время средний чек вырос на 0,4%.

Выручка гипермаркетов "О`Кей" - основного формата ритейлера - в отчетном периоде сократилась на 5,3%, до 33,55 млрд рублей. В компании динамику показателя связывают со снижением доходов LFL гипермаркетов на 4,8% - на фоне эффекта высокой базы II квартала 2022 года. При этом онлайн-продажи "О'Кей" выросли на 34,4% год к году - до 1,9 млрд рублей.



Наше мнение: операционные результаты за 2 кв. 2023 г. оцениваем как неплохие, но не ударные. Чистая розничная выручка г/г почти не изменилась - рост всего на 0,4% и ожидаемо за счет дискаунтеров (+14,4% г/г), тогда как выручка гипермаркетов сократилась на 5,3% г/г. Это обусловлено высокой базой прошлого года, когда был пик продуктовой инфляции, а потребители активно закупались впрок. Кв/кв картина схожая: чистая розничная выручка по группе улучшилась за счет дискаунтеров. Компания продолжает переориентироваться на востребованный формат дискаунтеров, что в перспективе должно оказывать поддержку финрезультатам. Расписки реагировали на отчет ростом на 1%. Мы считаем, что в потребсекторе есть более интересные бумаги - Белуга, например, которая является компанией роста и платит дивиденды.