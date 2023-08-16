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Курсы валют ЦБ РФ на 16 августа: 97,4217 руб/доллар США и 106,5736 руб/евро

ЦБ РФ с 16 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 97,4217 руб.
  • 1 евро - 106,5736 руб.
  • 10 китайских юаней - 133,2270 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 3,6182 р. (3,58%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 4,1111 р. (3,71%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 5,5140 р. (3,97%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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