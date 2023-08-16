Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 августа: 5 962,8799 руб/1 г золота и 71,1800/1 г серебра ЦБ РФ с 16 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 962,8799 руб.

1 грамм серебра - 71,1800 руб.

1 грамм платины - 2 825,2200 руб.

1 грамм палладия - 3 993,5300 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 260,6102 р. (4,19%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5300 р. (3,43%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 134,1699 р. (4,53%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 307,4900 р. (7,15%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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