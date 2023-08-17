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ПСБ: Российский рынок акций снижается на фоне укрепления рубля

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи продолжил снижение третью сессию подряд и терял 2,4%, достигнув отметки 3040 п. Снижались все сектора во главе с нефтегазом и металлургией. Причина заключалась в падении пары доллар-рубль, которая преодолела отметку 95 руб., что формирует ожидания сокращения рублевой выручки экспортеров. Ситуация на товарных рынках, где котировки нефти марки Brent корректировались ниже отметки 85 долл./барр., а цены на золото ниже 1935 долл./унц., также оказывала негативное влияние на экспортеров.

В финансовом секторе снижались акции банков, что может быть связано с ожиданием отрицательного эффекта на финансовый результат от возможного повышения ключевой ставки. Исключение составили растущие акции Банка Санкт-Петербург, который завтра примет решение по рекомендациям дивидендов за 1 полугодие. Умеренно снижались и были лучше рынка акции МосБиржи, на ожиданиях роста финансовых показателей благодаря увеличению объема торгов и процентных доходов из-за повышения ключевой ставки.

В ИТ секторе отметим рост расписок HeadHunter против рынка на фоне публикации финансовой отчетности, согласно которой компания во 2 квартале 2023 года нарастила выручку в 1,8 раза, до 7 млрд руб. и продемонстрировала чистую прибыль 3 млрд руб. против убытка 961 млн руб. годом ранее.

Во второй половине недели индекс МосБиржи может продолжить снижение и протестировать отметку 3000 пунктов во главе с "фишками" при продолжении укрепления рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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