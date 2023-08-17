«Открытие»: Фактор валютной переоценки продолжает играть главную роль на российском рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок начинал торги нейтрально, но затем перешёл к активному снижению. Вслед за Bloomberg, агентство Reuters пишет о том, что РФ может в любой момент ввести обязательную продажу валютной выручки. На этом фоне рубль начал укрепляться, усиливая давление на акции. Секторы нефти и газа, а также металлов и добычи теряли более 2%. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 56,7 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 3017,03 п. (-3,17%),а Индекс РТС - 993,95 п. (-1,61%).

Лидерами среди индексных бумаг были лишь GlobalTrans и «РусГидро». Худшими среди аутсайдеров оказались VK, МКБ, «Россети», НЛМК и ММК.

Фактор валютной переоценки продолжает играть главную роль на российском рынке. Повышение ставки ЦБ РФ и сообщения на лентах информационных агентств о возможности возвращения обязательной продажи валютной выручки меняют стратегии оценки риска. В случае дальнейшего укрепления рубля индекс МосБиржи может уйти ниже 3000 пунктов. Как минимум, акции экспортёров станут менее привлекательными при укреплении рубля. Плюс к этому растёт привлекательность депозитов и консервативных инструментов вроде ОФЗ и корпоративных облигаций.

Интерес к акциям GlobalTrans (GLTR) вызван надеждами на то, что совет директоров примет решение о смене юрисдикции с Кипра на ОАЭ. Это снизит санкционные риски и позволит вернуться к вопросу выплаты дивидендов.

По состоянию на 15:50 мск:

USD/RUB – 95,59 (-1,54%),

EUR/RUB – 104,25 (-1,66%),

CNY/RUB – 13,024 (-1,74%).

Британская инфляция заметно замедлилась

После утренних потерь европейские индексы нашли в себе силы для движения вверх. Впрочем, FTSE 100 всё ещё сохранял минус из-за значительной доли сырьевых компаний. Ситуацию помогли исправить акции страховщиков. К примеру, бумаги британского страховщика автомобилей и домов Admiral Group дорожали на 8% после отчётности. Корректировались доходности бондов, что также позитивно сказалось на рынках. Сектор розничной торговли повышался на 0,8%. Из статистики отметим снижение британской инфляции до 6,8% в июле с 7,9% в июне. Однако это не помешало британскому фунту укрепляться на 0,3% против доллара США, что оказывало дополнительное давление на FTSE 100. ВВП еврозоны вырос за II квартал на 0,3%, как и ожидалось. Промышленное производство в еврозоне выросло за июнь на 0,6% при ожиданиях снижения на 0,1%.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7356,26 п. (-0,45%),

DAX - 15784,37 п. (+0,11%),

CAC 40 - 7268,17 п. (+0,01%).

Состояние американских запасов отвлекает нефть от китайских проблем

Нефть вышла из утреннего пессимизма и демонстрировала прирост в рамках европейских торгов. Утром котировки проседали после публикации статистики по ценам на недвижимость в Китае. Хотя уже в среду вечером стоит ждать статистики от Минэнерго США. Данные API показали, что на неделе до 11 августа коммерческие запасы нефти -6,195 млн баррелей, бензина +700 тыс. баррелей и дистиллятов -800 тыс. баррелей. Опрос Reuters показал, что на рынке ждали заметно более скромного сокращения на 2,3 млн баррелей.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $85,24 (+0,41%),

WTI - $81,35 (+0,44%),

Алюминий - $2135,5 (-0,28%),

Золото - $1933,4 (-0,08%),

Никель - $19995 (+1,14%).

Tesla провоцирует ценовую войну производителей электромобилей

Число новых разрешений на строительство в США выросло за июль на 0,1% при ожиданиях снижения на 1,7%. Объём строительства новых домов увеличился на 3,9% при ожиданиях роста на 2,7%. Далее будут опубликованы данные по промышленному производству в США за июль и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральное открытие торгов в начале дня. Впрочем, индекс NASDAQ может снизиться на 0,1%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась стабильной на уровне чуть ниже 4,22%.

Очередная новость пришла про вероятную переоценку от Fitch Ratings. В случае наращивания долга и слабой экономики агентство может пересмотреть кредитный рейтинг Китая, который сегодня находится на уровне “A+”. На этом фоне весьма ярко звучит новость о том, что Tesla второй раз за три дня снижает цены на некоторые свои модели в КНР. Акции Tesla теряли около 1,5%, а Rivian около 1,7%.