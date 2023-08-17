ПСБ: Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3080 пунктов

Облигации

Сегодня доходности госбумаг могут продолжить плавно восстанавливаться, двигаясь вслед за рублем.



В фокусе

Российский рынок акций продолжает снижаться



Индекс МосБиржи продолжается снижаться и на данный момент приблизился к нижней границе восходящего канала, которая находится на круглой отметке 3000 пунктов. Мы считаем, что индекс может в ближайшие дни протестировать эту отметку и, вполне вероятно, пробив её, продолжит снижение на следующей неделе в случае дальнейшего укрепления рубля. В негативном сценарии промежуточным уровнем поддержки выступает отметка 2950 пунктов с последующим снижением до 2800 пунктов.

Не исключено, что инвесторы будут пытаться покупать дешевеющие акции, но текущая ситуация, как мы считаем, говорит о том, что делать это преждевременно. По крайней мере, точно стоит воздержаться от покупок акций экспортёров до момента стабилизации ситуации на валютном рынке.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи вчера продолжил снижаться, опустившись к отметке 3050 пунктов. В начале торгов были попытки подрасти, однако они не увенчались успехом, бумаги широким фронтом почти сразу начали снижаться. Уже к вечеру был найден локальный минимум на отметке 3015 пунктов, после чего индекс МосБиржи, уже во время вечерней сессии, смог частично восстановить потери. Объёмы торгов остались на повышенном уровне, составив по итогам дня 112,7 млрд руб. Среди ключевых сегментов хуже остальных выглядел сектор горной добычи и металлургии, так как, в отличии от нефтегазовых компаний, здесь у многих компаний наблюдаются проблемы с ценами на реализуемую продукцию. По этой причине укрепление рубля влияет на них сильнее. Аутсайдерами стали угледобывающие компании. В данном случае сказывается отсутствие дивидендов и низкие цены на уголь. Бумаги Распадской потеряли более 5%, завершив торги на минимальном уровне с конца июля. Довольно сильно просели также акции РУСАЛа, АЛРОСА и сталелитейщиков. В нефтегазовом секторе продолжили откатываться бумаги Транснефти, на данный момент они торгуются на отметках, которые были в середине мая текущего года. Слабо выглядели также акции Башнефти, Сургутнефтегаза и Роснефти. В финансовом секторе динамику хуже рынка показали бумаги Сбербанка и TCS Group. В то же время после публикации финансовой отчётности смогли подрасти расписки QIWI, бумаги Банка Санкт-Петербург подскочили на новостях, связанных с объявлением даты заседания СД, где будет решаться вопрос по выплате дивидендов. Все бумаги из ИТ сегмента, за исключением расписок HeadHunter, упали сильнее чем индекс. Акции HeadHunter прибавили более 10% за день благодаря публикации сильных финансовых результатов за II кв.

Допускаем, что сегодня индекс МосБиржи может попробовать частично восстановить потери на фоне желания инвесторов вернуться к покупкам подешевевших бумаг. По этой причине считаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3080 пунктов. В то же время сохраняются риски дальнейшего снижения рынка, если рубль снова продолжит укрепляться. В таком случае ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3000 пунктов.

Россиискии рынок облигации

По итогам среды доходности коротких и среднесрочных ОФЗ снизились на 4-14 б.п. после всплеска накануне. Поддержку котировкам госбумаг оказало восстановление позиций национальной валюты. Доходность 10-леток осталась без изменения (11,36% годовых).

Инвесторы ждут стабилизации рубля, которая будет означать остановку в повышении ставки с перспективой ее снижения. Это может стать фактором для спекулятивных покупок в среднесрочных и длинных ОФЗ. Вместе с тем, основной объем портфеля по-прежнему целесообразно держать во флоутерах и коротких корпоративных бумагах.

Сегодня доходности госбумаг могут продолжить плавно восстанавливаться, двигаясь вслед за рублем.



Корпоративные и экономические события



HeadHunter во 2 кв. нарастил выручку в 1,8 раза - до 7 млрд руб., скорр. EBITDA - в 2,5 раза



Рекрутинговый сервис отчитался сильно за 2 кв., улучшив динамику как г/г, так и кв/кв.

Ключевые показатели

Выручка: 5,55 млрд руб., +24,7% г/г

Скорр.EBITDA: 3,05 млрд руб., +32,7% г/г

Маржа скорр. EBITDA: 54,9%, +3,3 п.п.

Чистая прибыль: 3,04 млрд руб. против убытка в 321 млн руб.



Наше мнение: российский сегмент обеспечил 92% выручки компании, что обусловлено устойчивым спросом на кадры, но также был и эффект низкой базы прошлого года. В итоге, выросло число платящих клиентов на 30,2% г/г, до 315,938, а ARPC (средняя выручка на одного клиента) по ключевым клиентам (Москва, Питер, прочие регионы РФ, без учета малых и средних клиентов) подскочила на 54,9%, до 174,661 руб. Рост скорректированной EBITDA произошел вслед за выручкой, но немного был сдержан из-за роста расходов на персонал на 14,8% г/г. НН в этом квартале вышла в плюс по прибыли, тогда как год назад был убыток. В основном рост чистой прибыли обусловлен заметным увеличением операционной прибыли, а также заработком на курсовых разницах в размере 496 млн руб. против потерь в 976 млн руб. во 2 кв. 2022 г. Мы считаем, что НН сильно позиционирована на российском рекрутинговом рынке, активно растет, при этом сохраняет высокий уровень рентабельности. Мы видим рост активности в сфере найма, что будет поддерживать финрезультаты компании и дальше. В случае появления новостей о редомициляции НН бумаги получат дополнительный импульс к росту. На отчетность вчера акции реагировали ростом более, чем на 10%.



Qiwi во 2 квартале сократила чистую выручку по МСФО до 9,2 млрд руб., нарастила скорректированную прибыль до 5,2 млрд руб.



Во 2 квартале 2023 года общая чистая выручка Qiwi составила 9,2 млрд рублей, что на 9,9% меньше результата за аналогичный период 2022 года (10,2 млрд рублей).

Скорректированная чистая прибыль во II квартале 2023 года выросла на 76,6% - до 5,2 млрд рублей с 2,96 млрд рублей за аналогичный период 2022 года. Скорректированная EBITDA во 2 квартале текущего года снизилась на 27,5% - до 5,1 млрд рублей.



Наше мнение: отчетность Qiwi на наш взгляд не слишком ударная если сравнивать г/г, хотя кв/кв наблюдается положительная динамика. На сокращение чистой розничной выручки повлияла во многом высокая база прошлого года, а также сокращение выручки платежных сервисов на 22,6% г/г. Частично сокращение было компенсировано диджитал и корпоративным сегментами. На сокращение скорр.EBITDA также оказала влияние высокая база прошлого года и увеличение операционных расходов на поддержание роста бизнеса. Рентабельность сократилась на 13,3 п.п., до 55%. В то же врем скорр.чистая прибыль смогла вырасти за счет курсовых разниц, а рентабельность по этому показателю выросла до 56,9%. Что касается предписаний ЦБ по Киви банку, то в пессимистичном сценарии негативный эффект для объема платежей группы в 1П 2023 г. мог бы составить до 25% для чистой выручки и до 40% для скорр. чистой прибыли. Вопрос с дивидендами также остается открытым, так как пока компания не видит возможности для их выплат.



Набсовет банка "Санкт-Петербург" 17 августа даст рекомендации по дивидендам за I полугодие



Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" 17 августа в рамках подготовки к внеочередному собранию акционеров даст рекомендации по размеру дивидендов за I полугодие 2023 года, говорится в сообщении кредитной организации.

Также в повестке заседания - вопрос о финансовых результатах деятельности банка "Санкт-Петербург" по МСФО во 2 квартале и в I полугодии 2023 года.



Наше мнение: акции вчера реагировали на новость ростом более, чем на 8%, так как ранее это событие ожидалось в сентябре. Поскольку отчетности по РСБУ и МСФО у банка достаточно схожи, то исходя из результатов по РСБУ за полугодие (чистая прибыль 28,2 млрд руб.) и коэффициента выплат в 20% по див.политике, дивиденд может составить 12,2 руб., доходность 4,5% (к цене вчерашнего открытия).



Акционеры Globaltrans утвердили редомициляцию компании с Кипра в СЭЗ Абу-Даби



Акционеры Globaltrans (MOEX: GLTR) на внеочередном собрании в среду одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в СЭЗ Абу-Даби, сообщила компания.

"Все предлагаемые специальные решения в отношении начала процесса редомициляции Globaltrans Investment PLC с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market были одобрены квалифицированным большинством голосов", - говорится в сообщении Globaltrans. Globaltrans объявил о намерении проведения редомициляции в конце июля. Тогда сообщалось, что продолжительность процедуры займет около шести месяцев.



Наше мнение: событие ожидаемое, поэтому особо бурной реакции бумаг не было, но исторический максимум, тем не менее, обновили. Переезд в дружественную юрисдикцию решает вопрос с получением материнской компании дивидендов от российских «дочек». Таким образом, в перспективе можно ожидать возврата компании к выплате дивидендов акционерам.