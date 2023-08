Комментарии «Открытие»: Кризис ликвидности в Китае набирает обороты Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Кризис ликвидности в Китае набирает обороты Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. В Китае продолжают множиться проблемы с ликвидностью в секторе застройщиков и управления активами. В ФРС пока не готовы говорить о завершении цикла ужесточения. Нефть на фоне множества проблем в КНР начинает сдавать позиции. Однако российский рынок способен продолжить снижение на ожиданиях мер дополнительной поддержки рубля. Российский рынок скорректировался вслед за укрепляющимся рублём. Динамика российской валюты стала определяющим фактором для акций. Вслед за Bloomberg, Reuters и Financial Times сообщают о вероятности принятия дополнительных мер валютного контроля в РФ в форме обязательной продажи валютной выручки. Всего два сектора закрыли день с потерями менее 2%. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 102,092 млрд руб. По итогам торгов 16 августа индекс МосБиржи - 3049,46 п. (-2,11%), а индекс РТС - 1014,61 п. (+0,44%). Лидеры роста на 23:00 мск: GLTR-гдр 724,8 1,34% РусГидро 0,88 0,51% Лидеры снижения на 23:00 мск: Россети 0,12 -4,2% VK-гдр 709,4 -3,85% ММК 49,83 -3,36% РУСАЛ ао 41,11 -3,35% ЭН+ГРУП ао 509 -3,27% Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили торги в минусе. Самые большие потери в секторах строительных компаний (-3,10%) и транспорте (-3,27%). Фактор валютной переоценки продолжает играть главную роль на российском рынке. Повышение ставки ЦБ РФ и сообщения на лентах информационных агентств, включая Bloomberg, Reuters, Financial Times, о возможности возвращения обязательной продажи валютной выручки меняют стратегии оценки риска. В случае дальнейшего укрепления рубля индекс МосБиржи может уйти ниже 3000 пунктов. Как минимум, акции экспортёров станут менее привлекательными при укреплении рубля. Плюс к этому растёт привлекательность депозитов и консервативных инструментов вроде ОФЗ и корпоративных облигаций. Бумаги GlobalTrans (GLTR) подорожали на 2,4%. Акционеры компании одобрили редомициляцию с Кипра в Абу-Даби, что должно снизить санкционные риски и приблизить возможность выплаты дивидендов. Также была утверждена промежуточная отчётность за период с 1 января по 26 июля. HeadHunter (HHRU) во II кв. нарастил выручку в 1,8 раза г/г, скорр. EBITDA - в 2,5 раза г/г. «Вне всяких сомнений выдающиеся результаты, - полагает Алексей Павлов, PHD, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». – И, если впечатляющую динамику относительно прошлогодних показателей можно отчасти списать на эффект низкой базы II квартала 2022 года, то уверенный рост по всем фронтам по сравнению с I кварталом текущего года, безусловно, заслуживает аплодисментов. При этом HeadHunter продолжает активно развивать зарубежное направление, которое может стать хорошей точкой роста в долгосрочной перспективе. Так, выручка компании в сегментах за пределами РФ выросла на 91% г/г - до 579,1 млн рублей - за счет роста количества новых клиентов в Белоруссии и Казахстане. Сохраняем оптимистичный взгляд на бумаги компании, целевая цена по ним находится на пересмотре». «Мечел»(MTLR) отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ в I полугодии до 6,7 млрд руб по сравнению с 1,9 млрд руб год назад. При этом выручка снизилась до 8 млрд руб с 17,6 млрд руб годом ранее. Валовая прибыль упала до 7,9 млрд руб. Прибыль от продаж упала до 6,7 млрд руб. EBITDA выросла до 6,59 млрд руб с 2,4 млрд руб. Также стоит обратить внимание на данные по инфляции. К 14 августа годовые темпы ускорились до 4,66%. Недельная инфляция составила 0,1% по сравнению с 0,01% неделей ранее. По итогам торгов 16 июля: USD/RUB – 94,665 (-2,50%),

EUR/RUB – 103,20 (-2,66%),

CNY/RUB – 12,902 (-2,66%). Представители ФРС пока не уверены в завершении цикла ужесточения Американские индексы завершили торги в минусе. Как это уже стало традицией, сильная статистика воспринимается рынком в негативном ключе. При этом протокол последнего заседания ФРС показал, что большинство членов ФРС наблюдает значительные инфляционные риски, хотя некоторые всё же указывали на опасность чрезмерного ужесточения. В любом случае, большинство участников Комитета по операциям на открытом рынке считает инфляцию неприемлемо высокой. Промышленное производство в США выросло за июль на 1,0% при ожиданиях роста лишь на 0,3%. Объём разрешений на строительство увеличился на 0,1% за июль, но число новых строительств выросло на 3,9%. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств выросла до 4,266%. Из корпоративных новостей отметим, что Intel (INTC) отказалась от покупке Tower Semiconductor (TSEM), опасаясь неодобрения со стороны КНР. В качестве штрафа Intel заплатит Tower Semiconductor $353 млн. Tesla (TSLA) снизила отпускные цены на Model s и Model X в Китае. Это уже второе снижение цен на продукцию Tesla за три дня. Ранее были снижены цены на модификации Model Y. Amazon (AMZN) решила игнорировать риски судебных разбирательств и назначила дополнительные сборы для продавцов, которые предпочитают осуществлять доставку товаров самостоятельно. ArcelorMittal (MTNA) рассматривает возможности для покупки US Steel (X). Динамика по секторам: Consumer Discretionary -1,27%, Communication Services -1,21%, Real Estate -1,2%, Energy -0,9%, Technology -0,88%, Health -0,78%, Materials -0,66%, Industrials -0,55%, Consumer Staples -0,28%, Financials -0,21%, Utilities +0,46%. По итогам торгов: DJIA - 34765,74 п. (-0,52%),

S&P 500 - 4404,33 п. (-0,76%),

NASDAQ Composite - 13474,63 п. (-1,15%). Кризис ликвидности в Китае углубляется Азиатские рынки преимущественно снижались. В Китае вновь проблемы с ликвидностью. На сей раз новости касаются управляющей активами Zhongzhi Enterprise Group. Компания наняла аудитора для учёта активов и рассматривает варианты с привлечением стратегического инвестора. В Гонконге рынок падал на 2% в утренние часы, но затем смог ликвидировать большинство потерь. Тем не менее, сектор недвижимости в Гонконге терял около 1,5%. Собственно говоря, проблемы управляющих компаний с ликвидностью также связаны с задержками платежей у застройщиков. Бумаги Country Garden продолжили снижаться, теряя более 3,5%. От более глубокого падения индексы в Гонконге и Шанхае спасали акции полупроводниковых компаний. Впрочем, наиболее сильный рост был в секторе оборонных поставщиков. Так, бумаги Xian Chenxi Aviation дорожали на 6%, а Chengdu Zhimingda Electronics подскочили более чем на 9%. Японские акции преимущественно снижались. Однако ослабление иены до 146,4 за доллар помогло ограничить потери. Акции японских банков демонстрировали отскок. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial повышались на 0,6%, Sumitomo Mitsui Financial также на 0,6%, а Mizuho Financial на 0,7%. Японский экспорт снизился на 0,3% в июле, а импорт упал на 13,5%. По состоянию на 8:20 мск: NIKKEI 225 - 31603,33 п. (-0,51%),

Hang Seng - 18189,25 п. (-0,76%),

Shanghai Composite - 3142,24 п. (-0,25%). Экономический пессимизм преобладает в динамике нефти Нефть продолжила снижаться на опасениях спада китайской экономики. Накануне котировки пытались расти, но развернулись на данных по производству в США. При этом данные по запасам указывали на иное направление. Согласно статистике Минэнерго, на неделе до 11 августа американские коммерческие запасы нефти -5,96 млн баррелей, бензина -262 тыс. баррелей, а дистиллятов +296 тыс. баррелей. Администрация США пополнила стратегические резервы на 600 тыс. баррелей. Тем не менее, текущий дефицит пока не воспринимается рынком в качестве долгосрочного фактора, так как ожидания более высоких ставок и спада от Китая до США намекают, что дисбаланс может исправиться за счёт снижения спроса. По состоянию на 8:40 мск: Brent - $83,32 (-0,16%),

WTI - $79,15 (-0,29%),

Алюминий - $2133,5 (-0,30%),

Золото - $1921,6 (-0,04%),

Никель - $19835 (-0,18%). info4

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

