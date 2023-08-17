Комментарии

ПСБ: По-прежнему ждем откат курса доллара в 90-93 руб. сегодня-завтра

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчерашние торги курс доллара потерял еще 2,4 рубля и завершил чуть ниже 95 руб. Торговая активность снизилась по сравнению с предыдущими тремя днями , но осталась на высоком уровне, причем распределение оборотов внутри дня оказалось более равномерным, - во второй половине торговые обороты повысились, отражая, в сочетании с понижательным движением курса, более активное предложение валюты. В первую очередь, - со стороны экспортеров, согласившихся, как сообщают СМИ,  по результатам переговоров с Правительством пойти  добровольное увеличение продаж валютной выручки. Власти ограничатся мониторингом их действий и пока решили не вводить нормативы по обязательной продаже валютной выручки и других ограничений по движению капитала.

По нашему мнению, эти договоренности создают условия для дальнейшего восстановления позиций рубля, однако потенциал укрепления, на наш взгляд, будет сдержанным: внутренний спрос, определяющий крепость импорта, остается высоким, а возможности экспортеров поддерживать высокий уровень предложения валюты длительное время - ограничены.

Сегодня утром доллар торгуется чуть выше отметки 95 руб. Мы ждем сохранение тренда на снижение котировок американской валюты в направлении 90-93 руб., не исключаем теста ее уже сегодня-завтра. Считаем, что до конца месяца вероятны попытки ухода американской валюты "под" отметку 90 руб. Но, скорее, локальные, в отсутствие новых вводных. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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