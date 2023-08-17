Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 августа: 5 919,2998 руб/1 г золота и 69,6800/1 г серебра ЦБ РФ с 17 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 919,2998 руб.

1 грамм серебра - 69,6800 руб.

1 грамм платины - 2 767,1201 руб.

1 грамм палладия - 3 873,9600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,5799 р. (0,73%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5000 р. (2,11%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,1000 р. (2,06%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 119,5700 р. (2,99%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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