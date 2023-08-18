«Открытие»: Валютный вопрос остаётся одним из главных для российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок стабилизировался на торгах в четверг. Курс рубля уже не оказывает значимого влияния на индексы. Как минимум, это реакция на достижение компромисса между властями и корпорациями по влиянию на курс национальной валюты. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 37,5 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 3057,32 п. (+0,26%), а индекс РТС - 1032,15 п. (+1,73%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Роснефть», «Магнит», X5 Retail, ММК и «Татнефть». Самыми слабыми оказались Global Trans, «РусГидро», МТС, ГМК «Норникель» и «ФосАгро».

Валютный вопрос остаётся одним из главных для российского рынка. Однако утренние новости, похоже, уравновесили риски. «Ведомости» пишут о том, что власти РФ договорились с экспортёрами о повышении продаж внешней выручки на валютном рынке. Однако также прозвучало то, что меры обязательной продажи могут быть приняты, если действия экспортёров не удовлетворят поставленной задачи. Соответственно, рынок начнёт искать точку равновесия. После незначительной утренней волатильости рубль перешёл к уверенному укреплению.

N+ Group (ENPG) сообщила о сокращении выручки в I полугодии на 12,5% до 7,283 млрд руб. Объём продаж алюминия вырос на 9,8% до 1,935 млн тонн. Объём производства вырос на 1,2% до 1,913 млн тонн. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 56% до $1,046 млрд.

VK (VKCO) отметилась знаковой новостью. Число пользователей интернета превысило таковое у Telegram. Событие состоялось в июле. Превышение пока составляет 1%, но для локализованной компании это весьма серьёзное достижение. Как минимум, в РФ сеть VK стала самой популярной сетью.

«Черкизово» (GCHE) отметилась отчётом и новостями по дивидендам. Чистая прибыль компании по МСФО в I полугодии выросла до 16,6 млрд руб по сравнению с 7,2 млрд руб годом ранее. Выручка увеличилась до 102,8 млрд руб по сравнению с 88,9 млрд руб годом ранее. При этом совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 118,43 руб на акцию. Дата закрытия дивидендного реестра предварительно назначена на 1 октября текущего года.

По состоянию на 15:55 мск:

USD/RUB – 93,38 (-1,35%),

EUR/RUB – 101,73 (-1,43%),

CNY/RUB – 12,764 (-1,07%).

Опасения более высоких ставок ЦБ оказывало давление на европейские индексы

Европейские индексы преимущественно снижались. Эстафета от американского рынка оказалась чрезвычайно влиятельной. Если в ФРС, при весьма успешной борьбы с инфляцией, продолжают сомневаться в цикле завершения денежного ужесточения, то в Европе проблема с инфляцией остаётся всё ещё гораздо острее. Примечательно, что одним из самых слабых секторов рынка были компании оборонных поставщиков. Акции BAE Systems теряли более 4% на новостях о желании компании купить подразделение Ball Corp за $5,55 млрд. Параллельно ЦБ Норвегии повысил ставку на 25 Б.П. до 4,00%, что явно не внушает уверенности в завершении цикла ужесточения. Меж тем сектор базовых материалов демонстрировал отскок после шести сессий снижения.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7338,68 п. (-0,25%),

DAX - 15768,46 п. (-0,13%),

CAC 40 - 7250,14 п. (-0,14%).

Нефть дорожала на ожиданиях стимулов в Китае

Нефть демонстрировала отскок по сравнению с азиатскими торгами. В Народном Банке Китая выдали весьма необычный посыл в сферу СМИ. ЦБ КНР решил оценить обстоятельства рынка и принять дополнительные меры. Пока это не отличается от прежних вербальных интервенций, но, как минимум, уже есть пример снижения ставки для банков в понедельник. Поэтому рынок нефти начинает отрабатывать ожидания более конкретных мер со стороны властей Китая по стимулированию экономики.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $84,31 (+1,03%),

WTI - $80,29 (+1,15%),

Алюминий - $2172,5 (+1,52%),

Золото - $1928,9 (+0,34%),

Никель - $20200 (+1,66%).

Американский рынок готов к отскоку на фоне ряда сильных корпоративных отчётов

Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США составило 239 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 250 тыс. неделей ранее. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии неожиданно повысился до 12,0 п. с -13,5 п. в июле при прогнозе -10,0 п. Далее в США выйдет индекс опережающих экономических индикаторов и данные по запасам газа.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральное открытие индекса Dow Jones и роста NASDAQ до 0,45%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила почти до 4,29%.

Акции крупнейшего розничного продавца США Walmart дорожали на 1%. Компания отчиталась о прибыли за I квартал в размере $1,84 на акцию при прогнозе $1,17. При этом Walmart повысила прогнозы по финансовым результатам за текущий финансовый год. Производитель сетевого оборудования Cisco Systems также отчитался лучше ожиданий по прибыли на уровне $1,14 на акцию при ожиданиях $1,06. Бумаги Adobe дорожали на 2% после повышения рекомендаций Bank of America на ожиданиях, что компания хорошо позиционирована для лидерства в искусственном интеллекте.