Комментарии

ПСБ: Спекулятивно рекомендуем несколько увеличить дюрацию портфеля облигаций

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В четверг рубль продолжит укрепляться благодаря принимаемым мерам поддержке национальной валюты, что пока сигнализирует об отсутствии необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки. В результате, кривая ОФЗ снизилась на 9-34 б.п. На наш взгляд, рубль пока сохраняет потенциал к укреплению, что позволит и кривой ОФЗ завершить текущую неделю несколько ниже (ждем снижения еще на 7-10 б.п.).

Основным триггером для ставки и ОФЗ становится рубль – удержание его относительно доллара ниже 95 руб., на наш взгляд, не создает угрозы дальнейшего повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. Кроме того, у ЦБ и Правительства остаются в запасе инструменты для поддержания рубля. Спекулятивно можно рекомендовать несколько увеличить дюрацию портфеля облигаций за счет 5-7-летних бумаг (в более длинных ОФЗ будет сохраняться навес предложения от Минфина).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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