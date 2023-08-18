ПСБ: Ждем, что доллар завершит неделю в зоне 90-93 руб., надеемся на уход курса к ее нижней границе

Евгений Локтюхов, ПСБ

В четверг рубль продолжил укрепляться к ключевым валютам. По итогам четырехдневного отката курсы евро и юаня, в том числе и ввиду ослабления к доллару на мировом валютном рынке, растеряли все приобретения августа. Курс доллара вчера потерял чуть менее рубля и опустился "под" отметку 94 руб.

Основное давление на американскую валюту пришлось на первую половину торгов, когда доллар падал к 92,5 руб. Во второй половине торговая активность несколько снизилась, а котировки доллара - чуть отскочили, что мы связываем с локальным ослаблением предложения валюты и ухудшением внешнего фона.

Сегодня утром доллар вновь находится под давлением, пока умеренным, проторговывает район 93,5 руб. Полагаем, что повышенная активность экспортеров сохранится и сегодня, ждем дальнейшего восстановления позиций рубля, рассчитываем на выход доллара в наш текущий целевой диапазон 90-93 руб. Склонны ожидать, что доллар завершит неделю ближе к его нижней границе, вернувшись, тем самым, на уровни конца июля.