ПСБ: Индекс МосБиржи частично восстановил потери после трёх сессий снижения

Участники торгов вернулись к покупкам подешевевших активов, абсолютно большинство бумаг завершило день в плюсе. Объёмы торгов ощутимо просели, до 68,3 млрд руб., вернувшись к нормальным значениям после всплеска на текущей неделе. Слабее остальных выглядели акции экспортёров, которые остаются под влиянием укрепляющегося рубля. В нефтегазовом секторе сильнее рынка выросли лишь бумаги Роснефти, «префы» Сургутнефтегаза, ЛУКОЙЛа и обыкновенные акции Татнефти. В минусе завершили день бумаги Башнефти. Разнонаправленная динамика наблюдалась и в сегменте горной добычи и металлургии.

Ощутимо прибавили акции АЛРОСА, которые в предыдущие дни были аутсайдерами. Заметно подорожали также бумаги ММК, Северстали и Распадской. В то же время продолжили откатываться акции НЛМК, которые, в отличие от других сталелитейных компаний, сохранили экспортные поставки в западные страны, поэтому укрепление рубля влияет на них сильнее, чем на остальных. Большинство бумаг из внутренних сегментов смогли опередить индекс. В разрезе отдельных бумаг выделим сильный рост котировок Черкизово на фоне публикации неплохой финансовой отчётности за I полугодие. В лидерах роста также оказались акции ИТ компаний, что стало отражением улучшения настроений на рынке, а также бумаги ВТБ и МосБиржи.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Однако мы видим потенциал дальнейшего укрепления рубля, в этом случае индекс может просесть ниже уровня поддержки – 3050 пт., что с высокой долей вероятностью приведёт к ускорению падения российского рынка.