ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов

Индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов

В случае дальнейшего укрепления рубля российский рынок рискует продолжить снижение

Облигации

Рекомендуем несколько увеличить дюрацию портфеля облигаций.



В фокусе

Цены на нефть Brent после уверенного роста с конца июня к 88 долл./барр. немного отступили, потеряв за неделю 2%. Ближайший фьючерс торгуется ниже 85 долл./барр. Но о развороте речи не идет - скорее краткосрочное снижение перед новым рывком. Потенциал для снижения, на наш взгляд, ограничен зоной около 82-82,5 долл./барр. И по мере приближения к нему покупки в сырье активизируются. Мы считаем, что дефицит предложения сырья в мире, сезонный спрос, отсутствие явных триггеров к ужесточению политики ФРС и стимулирование экономики Китая создают предпосылки для продолжения роста цен на нефть к 90 долл./барр. Экономическая статистика по КНР за июль по промпроизводству и розничным продажам вышла слабее, чем в прошлом месяце, но в стране началась поддержка экономики. Так, ЦБ снизил ставку по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,5% годовых с 2,65%. Также ЦБ влил в финсистему 401 млрд юаней ($55,43 млрд) в рамках этой программы. Ждем снижения уже на следующей неделе и базовой ставки (LPR), которая сейчас составляет 3,55%. Это может способствовать активизации внутреннего спроса и поддержать рост экономики Китая, а значит и спрос на нефть.

Российская нефть Urals следует за Brent и продолжает оставаться выше «потолка» и выше 70 долл./барр., что при слабом рубле выгодно для отечественных экспортеров и может поддержать финрезультаты компаний в 3 кв.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи частично восстановил потери после трёх сессий снижения. Участники торгов вернулись к покупкам подешевевших активов, большинство бумаг завершило день в плюсе. Объёмы торгов ощутимо просели, до 68,3 млрд руб., вернувшись к нормальным значениям после всплеска на текущей неделе. Слабее остальных выглядели акции экспортёров, которые остаются под влиянием укрепляющегося рубля. В нефтегазовом секторе сильнее рынка выросли лишь бумаги Роснефти, «префы» Сургутнефтегаза, ЛУКОЙЛа и обыкновенные акции Татнефти. В минусе завершили день бумаги Башнефти. Разнонаправленная динамика наблюдалась и в сегменте горной добычи и металлургии. Ощутимо прибавили акции АЛРОСА, которые в предыдущие дни были аутсайдерами. Заметно подорожали также бумаги ММК, Северстали и Распадской. В то же время продолжили откатываться акции НЛМК, которые, в отличие от других сталелитейных компаний, сохранили экспортные поставки в западные страны, поэтому укрепление рубля влияет на них сильнее, чем на остальных. Большинство бумаг из внутренних сегментов смогли опередить индекс. В разрезе отдельных бумаг выделим сильный рост котировок Черкизово на фоне публикации неплохой финансовой отчётности за I полугодие. В лидерах роста также оказались акции ИТ компаний, что стало отражением улучшения настроений на рынке, а также бумаги ВТБ и МосБиржи.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Однако мы видим потенциал дальнейшего укрепления рубля, в этом случае индекс может просесть ниже уровня поддержки – 3050 пт., что с высокой долей вероятности приведёт к ускорению падения российского рынка.

Россиискии рынок облигации

В четверг рубль продолжит укрепляться благодаря принимаемым мерам поддержке национальной валюты, что пока сигнализирует об отсутствии необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки. В результате, кривая ОФЗ снизилась на 9-34 б.п. На наш взгляд, рубль пока сохраняет потенциал к укреплению, что позволит и кривой ОФЗ завершить текущую неделю несколько ниже (ждем снижения еще на 7-10 б.п.).

Основным триггером для ставки и ОФЗ становится рубль – удержание его относительно доллара ниже 95 руб., на наш взгляд, не создает угрозы дальнейшего повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. Кроме того, у ЦБ и Правительства остаются в запасе инструменты для поддержания рубля. Можно рекомендовать несколько увеличить дюрацию портфеля облигаций за счет 5-7-летних бумаг (в более длинных ОФЗ будет сохраняться навес предложения от Минфина).



Корпоративные и экономические события

Группа Черкизово опубликовала отчет по МСФО за I полугодие 2023 г.



Выручка компании по итогам I полугодия составила 102,8 млрд руб., увеличившись на 16% г/г. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 33% г/г, до 12,4 млрд руб. Совокупная чистая прибыль за период выросла в 2,3 раза, достигнув 16,6 млрд руб.



Наше мнение: результаты компании оказались неплохими. Примечательно, что средние потребительские цены в России по итогам I полугодия упали по всем позициям, кроме индейки, при этом Черкизово увеличила маржинальность по скорр. EBITDA, что можно объяснить ростом прибыли от экспортных поставок из-за ослабления рубля. В разрезе сегментов с большим отрывом лидирует «Курица»: 74% по скорр. EBITDA с маржинальностью по данному показателю в 21%.

Рост чистой прибыли произошёл во многом благодаря изменению справедливой стоимости биологических активов. В отчётном периоде данные активы увеличились до 8,7 млрд руб. (752 млн руб. в 2022 г.).

Свободный денежный поток вновь оказался отрицательным -1,1 млрд руб., хотя размер оттока денежных средств снизился (-7,6 млрд руб. в 2022 г.). Основная причина – растущие капитальные затраты на расширение бизнеса. За 6 месяцев компания направила на эти нужды 10 млрд руб.

118,43 руб./акцию рекомендовал СД Черкизово в качестве дивидендов за 1П 2023 г. Мы ждали больше, 150-180 руб./акцию. Тем не менее, бумаги в момент новости прибавляли более, чем 8%, отыгрывая сам факт решения. Текущая доходность - 2,8%. Реестр для получения дивидендов закроется 1 октября.

Ожидаем, что во второй половине года цены реализации продукции продолжат расти, что позволит компании улучшить финансовые показатели и, соответственно, дивиденды.

На фоне коррекции на российском рынке акций, когда инвесторы ищут фундаментально сильные истории, бумаги Черкизово имеют потенциал роста порядка 10–15% с текущих уровней.