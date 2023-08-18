«Открытие»: Кризис в строительном секторе Китая продолжит негативно влиять на рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Кризис в строительном секторе Китая продолжит негативно влиять на рынки

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские рынки снижаются на фоне очередных негативных новостей по застройщикам КНР. Нефть стабилизировалась, но может завершить неделю с потерями после семи недель роста. Российский рынок также может начать торги пятницы со снижения на негативном внешнем фоне. Также может продолжиться укрепление рубля.

Рост доходностей казначейских обязательств демотивирует американских инвесторов

Торги в США завершились снижением индексов. Прямых поводов для этого не было, но общее настроение на рынке пока не способствует покупке риска. Тем не менее, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась до 4,29%, что явно предоставляет вполне солидную альтернативу для инвестиций.

Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии поднялся в августе до 12,0 п. с -13,5 п. в июле при ожиданиях -10,0 п. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 239 тыс. с 250 тыс. неделей ранее.

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке, но главное состоит в том, что зимние опасения не оправдались. Глава компании отметил рост почти на всех рынках присутствия и существенное увеличение заказов на оборудование. Неопределённость состояла лишь в оценке силы этого роста. Розничный гигант Walmart (WMT) также отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке. Меж тем руководство всё же испортило впечатление от отчёта, так как отмечает некоторую экономическую неопределённость в II полугодии. Adobe (ADBE) получила очередное повышение рекомендаций уже со стороны Bank of America, где также считают компанию хорошо позиционированной для лидерства в сфере искусственного интеллекта.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary -1,58%, Consumer Staples -1,01%, Technology -0,96%, Industrials -0,84%, Health -0,76%, Real Estate -0,74%, Communication Services -0,59%, Financials -0,5%, Utilities -0,33%, Materials -0,18%, Energy +1,11%.

По итогам торгов:

DJIA- 34474,83 п. (-0,84%),

S&P 500 - 4370,36 п. (-0,77%),

NASDAQ Composite - 13316,93 п. (-1,17%).

Кризис в строительном секторе Китая продолжает давить на акции в Шанхае и Гонконге

Азиатские индексы преимущественно снижались. Основной идеей остаётся слабость китайской экономики. Однако после недели пессимизма на рынке начали расти надежды на то, что уже на следующей неделе Народный Банк Китая предпримет более активные шаги к стимулированию. Нерезиденты продолжили продавать китайские акции уже десятую сессию подряд. Накануне застройщик China Evergrande подал заявку в американский суд на защиту от кредиторов в рамках законодательства по банкротству. В Гонконге технологичный сектор терял около 2,5%.

Японский рынок также торговался в минусе. Иена укрепилась до 145,45 за доллар, или более чем на 100 базисных пункта по сравнению со значениями накануне. Естественно, что это негативно сказалось на бумагах экспортёров. Акции Toyota Motor снижались на 1,4%, а Honda Motor на 0,15%. Меж тем поддержку рынку оказывали бумаги полупроводниковой индустрии. Акции производителя тестового оборудования Advantest Corp. Повышались на 1,6%, а производителя литографического оборудования Tokyo Electron на 0,7%. Общенациональный базовый индекс потребительских цен снизил темпы роста в июле до 3,1% с 3,3% в июне, как и ожидалось. Общий индекс инфляции остался на уровне 3,3%.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 - 31322,31 п. (-0,96%),

Hang Seng - 18021,06 п. (-1,67%),

Shanghai Composite - 3151,14 п. (-0,40%).

Нефть рискует прервать полосу роста в семь недель

Нефть торговалась в небольшом минусе. Существенных событий в пятницу пока нет. Однако если говорить об итоге недели, то котировки рискуют прервать полосу роста длиной в семь недель. Основные беспокойства связаны с экономикой Китая, который на этой неделе отметился статистикой, показавшей снижение темпов роста производства, розничных продаж, а также падение цен на недвижимость в июле. Поток новостей о проблемах застройщиков также не добавляет оптимизма, так как сектор строительства составляет существенную долю в экономике КНР. Структура бэквордации также стала более скромной. Октябрьский Brent лишь на $0,43 дороже ноябрьского, на $0,85 дороже декабрьского и на $1,25 дороже декабрьского.

По состоянию на 8:40 мск: