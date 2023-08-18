Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 18 августа: 93,7460 руб/доллар США и 102,1810 руб/евро

ЦБ РФ с 18 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 93,7460 руб.
  • 1 евро - 102,1810 руб.
  • 10 китайских юаней - 127,8750 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,9585 р. (3,06%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 3,4781 р. (3,29%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 4,1900 р. (3,17%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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