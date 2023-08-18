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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 августа: 5 739,2598 руб/1 г золота и 68,4000/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 739,2598 руб.
  • 1 грамм серебра - 68,4000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 673,4199 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 671,0500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 180,0398 р. (3,04%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2800 р. (1,84%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 93,7001 р. (3,39%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 202,9100 р. (5,24%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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