Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 августа: 5 739,2598 руб/1 г золота и 68,4000/1 г серебра ЦБ РФ с 18 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 739,2598 руб.

1 грамм серебра - 68,4000 руб.

1 грамм платины - 2 673,4199 руб.

1 грамм палладия - 3 671,0500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 180,0398 р. (3,04%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2800 р. (1,84%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 93,7001 р. (3,39%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 202,9100 р. (5,24%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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