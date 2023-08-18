«Открытие»: Поддержку рублю будет оказывать подготовка экспортёров к налоговым платежам

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок преимущественно торговался в плюсе в первой половине пятницы. Динамика рубля не способствовала покупкам акций. Однако укрепление до 92,61 за доллар не привело к сильной просадке. Затем уже рубль начал корректировать свои достижения недели. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,9 млрд руб к середине сессии.

По состоянию на 15:40 мск Индекс МосБиржи - 3075,47 п. (+0,54%), а Индекс РТС - 1032,5 п. (+0,35%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Московская Биржа», «Россети», МКБ, «ФосАгро», «Ростелеком». Самыми слабыми оказались GlobalTrans, «Яндекс», ММК, «Северсталь», X5 Retail.

Банк «Санкт-Петербург» (BSPB) отчитался по МСФО за I полугодие. Прибыль выросла до 28,4 млрд руб при рентабельности капитала 37,2%. Выручка достигла 36,6 млрд руб, а чистый процентный доход 22,1 млрд руб. Чистый комиссионный доход 6,5 млрд руб, а чистый торговый доход 7,7 млрд руб. В II квартале чистая прибыль составила 13,7 млрд руб. Накануне совет директоров принял решение рекомендовать выплату дивидендов в размере 19,08 руб на обыкновенную акцию и 0,22 руб на привилегированную. Дата закрытия дивидендного реестра предварительно рекомендована на 9 октября.

В течение текущей недели рубль смог существенно укрепиться. Этому способствовало повышение ставки ЦБ РФ на 350 базисных пункта до 12,0%, а также договорённости властей с экспортёрами об увеличении продаж валютной выручки. Обязательную продажу пока было решено не одобрять, но был сделан намёк, что данная мера остаётся в качестве варианта. На предстоящей неделе поддержку рублю будет оказывать подготовка экспортёров к налоговым платежам и есть высокая вероятность укрепления россиянина до 90 за доллар.

По состоянию на 15:40 мск:

USD/RUB – 93,82 (+0,05%),

EUR/RUB – 101,78 (+0,12%),

CNY/RUB – 12,827 (+0,41%).

Европа закрывает третью неделю снижением

Европейские индексы снижались. Stoxx 600 может завершить третью подряд неделю с потерями. Кроме роста доходностей по государственным бондам, негативом для европейских акций остаётся охлаждение китайской экономики. На торгах в пятницу акции люксовых производителей LVMH, Kering и Hermes теряли более 1,5%. Бумаги банка HSBC, который имеет существенную долю бизнеса в Гонконге и Китае, теряли более 1%. Сектор базовых материалов снижался на 1,8%. Розничные продажи в Великобритании упали на 1,2% за июль при ожиданиях снижения на 0,5%. Инфляция в еврозоне подтверждена на уровне 5,3% в июле.

По состоянию на 15:40 мск:

FTSE 100 - 7238,07 п. (-0,99%),

DAX - 15518,55 п. (-1,01%),

CAC 40 - 7116,06 п. (-1,05%).

Китайский фактор прерывает полосу роста в нефти длиною в 7 недель

Замедление китайской экономики также негативно повлияло на котировки нефти, которые рискуют прервать серию из семи недель роста. Промышленный рост в КНР замедлился до 3,7%, а цены на недвижимость упали на 0,1% в июле. На этом фоне заметно сократились разрывы между ближними фьючерсами в структуре бэквордации. Октябрьский Brent стоит на $0,44 дороже ноябрьского, на $0,85 дороже декабрьского и на $1,24 дороже январского.

По состоянию на 15:40 мск:

Brent - $83,65 (-0,56%),

WTI - $79,98 (-0,51%),

Алюминий - $2139 (-0,19%),

Золото - $1918,2 (-0,31%),

Никель - $20165 (-0,71%).

Криптовалютный сектор под давлением на новостях о продаже биткоинов SpaceX

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,5% в Dow Jones до 0,75% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 4,26%.

Существенной статистики по США сегодня нет, кроме отчёта от Baker Hughes по активным буровым. Однако сформированный на неделе негативный фон не способствует покупкам акций. Слабость экономики КНР, обеспокоенность растущими доходностями облигаций стимулируют снижение аппетитов к риску.

Акции производителя оборудования для выпуска полупроводников Applied Materials дорожали на 3,5%. Компания повысила прогноз продаж на текущий квартал. Бумаги Bloomin’ Brands повышались более чем на 6% на новостях о том, что Starboard Value купила долю в ресторанной сети более 5%. Под давлением находились бумаги, связанные с криптовалютами, на новостях о том, что SpaceX продала, принадлежащие ей Bitcoin.