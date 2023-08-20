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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 августа: 5 694,7900 руб/1 г золота и 68,1800/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 694,7900 руб.
  • 1 грамм серебра - 68,1800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 732,7600 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 702,7300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,4698 р. (0,77%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,32%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,3401 р. (2,22%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,6800 р. (0,86%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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