Комментарии

ПСБ: Локально потенциал для снижения доходности длинных ОФЗ сохраняется

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

По итогам прошлой недели кривая госбумаг перепозиционировалась под новый уровень ключевой ставки, приняв более плоский вид. Короткие годовые ОФЗ достигли 10,31% годовых (+95 б.п. за неделю), 5-летние – 10,96% (+11 б.п.), 10-летние – 11,23% (-7 б.п.). Отметим, что в пятницу при консолидации котировок коротких и среднесрочных бумаг доходности 10-летки продолжили снижаться (-4 б.п).

Фокус инвесторов по-прежнему будет направлен на динамику рубля – стабилизация национальной валюты позволит регулятору, как минимум, смягчить сигнал по ставке на сентябрьском заседании и повысить ожидания ее снижения на горизонте 3-4 месяцев.

По-прежнему считаем, краткосрочно потенциал укрепления рубля сохраняется, что позволит восстановиться в цене и длинным ОФЗ – сохраняем рекомендацию неагрессивно увеличить дюрацию долгового портфеля. Вместе с тем, основной объем позиции по-прежнему целесообразно аллоцировать на флоутеры и короткие корпоративные бумаг высокого кредитного качества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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