Комментарии

ПСБ: Рассчитываем на сохранение повышенной активности экспортеров и переход курса доллара в зону 90-93 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

В пятницу курс доллара вновь пытался уйти ниже 93 руб., но так и не смог закрепиться, завершив день без значимых изменений. Торговая активность по итогам дня осталась высокой, однако основные обороты прошли в первой половине дня, – во второй половине торгов сильного давления на позиции доллара со стороны экспортеров не ощущалось. От пиков понедельника доллар потерял 8 руб., однако текущие уровни американской валюты технически выглядят пока не очень устойчиво. Для, на мой взгляд, необходимо сохранение повышенного предложения валюты со стороны экспортеров.

Сегодня утром доллар находится под небольшим давлением, торгуется чуть ниже 93,5 руб. Мы рассчитываем на сохранение повышенного предложения валюты со стороны экспортеров, необходимого для закрепления тенденции к укреплению рубля на этой неделе. Целевым диапазоном по откату доллару по-прежнему видим зону 90-93 руб.

Для более уверенной стабилизации ситуации с рублем, по нашему мнению, необходимы дополнительные меры по смягчению влияния на рынок сформированных дисбалансов в валютной структуре торгового баланса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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