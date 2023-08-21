ПСБ: Индекс МосБиржи к окончанию основной торговой сессии смог подняться выше 3100 пунктов

При этом объёмы торгов остались на уровне предыдущего дня, составив 65,7 млрд руб. Лидером стал сектор девелоперов, который в предыдущие дни был под сильным давлением на фоне повышения ключевой ставки. Здесь абсолютно все акции завершили день в уверенном плюсе. Порадовал инвесторов и сегмент телекоммуникационных компаний. Отдельно выделим бумаги МТС, которые прибавили более 4%. Акции компании долгое время снижались, достигнув в итоге отметок середины мая текущего года. Несмотря на это, наш взгляд на бумаги МТС осторожный. Из-за повышения ставки будущая дивидендная доходность компании не выглядит привлекательной для инвесторов. Сильный рост в пятницу, вероятно, был обеспечен закрытием коротких позиций.

На этом фоне дальнейший рост акции МТС под вопросом. Неплохо смотрелись также бумаги экспортёров. В секторе горной добычи и металлургии отметим подскочившие акции АЛРОСА на новостях о том, что 28 августа пройдёт заседание СД, по итогам которого может быть дана рекомендация по выплате дивидендов. В сегменте нефтегазовых компаний лучше рынка были бумаги НОВАТЭКа, обыкновенные акции Башнефти, ЛУКОЙЛа и «префы» Сургутнефтегаза. Из бумаг, ориентированных на внутренний рынок вновь выделим акции МосБиржи, которые в очередной раз показали сильный рост. Заметно прибавили бумаги автопроизводителей: Соллерс и КАМАЗ. Обновили исторический максимум акции Позитива на новостях о том, что компания будет развивать отечественные технологии кибербезопасности совместно с Ростехом.

Ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит восстановление. Ближайшей целью сегодня является отметка 3160 пунктов. Поддерживающим фактором выступает дорожающая нефть, а также текущая стабилизация ситуации на валютном рынке. Это должно поддержать спрос на акции экспортёров. Кроме этого, надеемся на то, что внимание участники торгов обратят и на акции Сбербанка.